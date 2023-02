Contro Milano “vengo dal vento”

Per la partita più iconica dell’anno arriva la divisa “City Edition”.Una maglia celebrativa che promuove Trieste e la Bora Ghiacci: “Una dichiarazione d’amore nei confronti di Trieste. Grazie a Stagioni d’Italia che ha messo a disposizione lo spazio nella parte centrale della maglia”

Trieste, 3 febbraio 2022 – Nella partita più iconica della stagione, Pallacanestro Trieste scende in campo con una divisa speciale, dedicata alla città e ai propri tifosi, disegnata su un fondo grigio. che ricorda l’arenaria del Molo Audace.

La “City Edition” è pensata per mettere in rilievo Trieste in questo momento di grandi cambiamenti ed esposizione mediatica internazionale ed è dedicata alla Bora: “Vengo dal vento” sarà il “mood” con il quale i giocatori scenderanno in campo contro Milano, con il coraggio di un vento impetuoso nel match più atteso.

“C’è aria nuova alla Pallacanestro Trieste, ed è un vento amato come la Bora, unico e audace: il modo migliore per raccontare con una sola immagine la nostra città e il nostro modo di essere e comunicare” ha spiegato il General Manager Mario Ghiacci.

La maglia dedicata alla Bora riporta nello spazio centrale la rappresentazione della rosa dei venti che si trova in cima al molo Audace, riferimento a tutto il percorso comunicativo portato avanti in questa stagione, una “dichiarazione d’amore” nei confronti del vento più bello che c’è.

“In questo momento di grande entusiasmo sentiamo la responsabilità di spingerci verso il nuovo e di migliorare costantemente: la terza maglia, nata da una iniziativa di Daniele Cavaliero, era un elemento sul quale volevamo tornare da tempo, pensando a qualcosa che i tifosi potessero apprezzare perché fortemente legato alla città, identitario. Vogliamo ringraziare davvero tanto il nostro sponsor Stagioni D’Italia, che ha condiviso con noi questo percorso e ci ha concesso lo spazio centrale della divisa per dare vita al design: una grande sensibilità nei confronti della Pallacanestro Trieste e dei suoi tifosi”, ha concluso il General Manager Mario Ghiacci.

Ma non basta: l’omaggio alla Bora durerà un mese intero – tradizionalmente proprio il periodo in cui la città propone spesso giornate di vento forte, e pare che proprio domani e domenica mattina, ci sarà Bora a Trieste – e sarà stampato sul parquet: il cerchio di centro campo e le due lunette riporteranno la rosa dei venti, la grande alabarda rossa e l’immagine di Borea che soffia il nostro vento.

Per i collezionisti, la divisa sarà in vendita a 75 euro (disponibilità di 50 pezzi in edizione limitata, da prenotare allo store), ed è stata prodotta una t-shirt celebrativa, anch’essa in vendita.