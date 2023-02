Bastano 4 minuti alla Roma con Ibanez e Abraham per battere l’Empoli 2-0

Cancellata l’eliminazione in Coppa Italia, la Roma riprende il camminoi vero la zona Champions League

(di Sergio Chiaretti) -La Roma batte 2-0 l’Empoli nel secondo anticipo della 21esima giornata di Serie A e sale al terzo posto in classifica, agganciando l’Inter davanti a Lazio, Atalanta, Milan . Pronti via e già al 2′ i gialorrosii vanno in gol con Ibanez su azione da calcio d’angolo, il colpo di testa del difensore batte Vicario. Al 6′ il raddoppio , ancora da calcio d’angola questa volta è Abraham che vetta di testa e fa 2-0, entrambi gli angoli battuti dal piede ‘educato’ di Dybala.

L’Empoli si riprende creando qualche pericooo allampoirta difesa da Rui Patricio. Nel secondo tempo la Roma amministra il doppio vantaggio , mentre l’Empoli sfiora in più occasioni il gol alla ricerca di riapire il match . Per la squadra toscana arriva la prima sconfitta targata 2023.

Roma-Empoli 2-0

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio ; Mancini , Smalling , Ibanez ; Zalewski (45’+4 st Llorente ), Matic , Cristante , El Shaarawy (39′ st Celik); Pellegrini (45’+4 st Belotti), Dybala (25′ st Bove ); Abraham .

Allenatore: Mourinho

Empoli (4-3-1-2): Vicario ; Ebuehi (38′ st Stojanovic), De Winter, Luperto , Parisi ; Akpa Akpro (29′ st Henderson ), Marin , Bandinelli (38′ st Pjaca ); Baldanzi ; Caputo(17′ st Piccoli ), Satriano (17′ st Cambiaghi).

Allenatore: Zanetti

Arbitro: Dionisi

Marcatori: 2′ Ibanez (R), 6′ Abraham (R)

Ammoniti: Zalewski (R), Bove (R), Henderson (E)