Torna Südtirol Gardenissima, lo slalom gigante più impegnativo al mondo anche nella sua versione Kids

Südtirol Gardenissima e Südtirol Gardenissima Kids, rispettivamente sabato 2 e domenica 3 aprile 2022.

Si avvicina il Südtirol Gardenissima Weekend con due emozionanti gare: la prima per tutti gli appassionati di sci, gli atleti FIS e le glorie di un tempo (Ski Legends), la seconda per i giovani talenti, campioni di domani.

Si parte sabato 2 aprile 2022 con lo slalom gigante più lungo al mondo, la Südtirol Gardenissima, nello splendido scenario delle Dolomiti UNESCO.

Si continuerà domenica 3 aprile 2022 con la gara di sci riservata ai giovani atleti, Südtirol Gardenissima KIDS.

La Südtirol Gardenissima, per la 24a volta, si svolgerà sul consueto tracciato lungo circa 6 km che dal Monte Seceda porta fino alla stazione a valle del Col Raiser, per un dislivello di 1.033 metri.

Gli atleti prenderanno il via, nell’ambito delle rispettive categorie, due alla volta.

Nel primo chilometro si fronteggeranno in uno slalom parallelo e poi in un unico percorso di slalom gigante. La partenza è prevista alle ore 7:30. I soli atleti delle squadre nazionali di sci e gli atleti che hanno partecipato in Coppa Europa o alla South American Cup, nella stagione 2020/21 o 2021/22, partiranno singolarmente ogni 30 secondi sul tracciato A.

Nell’ambito di ogni categoria maschile i concorrenti saranno divisi in: atleti di squadre nazionali o che hanno partecipato in Coppa Europa alla stagione 2020/21 o 2021/22, giovani, seniores, master A, master B e master C. Nella categoria femminile, invece, le atlete saranno suddivise in squadre nazionali o che hanno partecipato in Coppa Europa nella stagione 2020/21 o 2021/22, giovani, seniores e master D.

Per i partecipanti non punteggiati FISI o FIS vi saranno categorie distinte.

Le iscrizioni dovranno pervenire accompagnate dalla quota d’iscrizione e dalla dichiarazione d’idoneità medico-sportiva per agonismo. Per i partecipanti italiani è obbligatorio il tesseramento FISI.

Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento dei 680 partecipanti. Infine, i partecipanti avranno uno sconto del 50% sullo skipass Val Gardena/Alpe di Siusi per uno, due o tre giorni (venerdì 01 aprile, sabato 02 aprile, domenica 03 aprile 2022). L’iscrizione dà diritto alla ricognizione della pista (una sola volta e solo con presentazione del pettorale), fuori dalle porte, mentre la cabinovia Col Raiser e la cabinovia Seceda apriranno dalle ore 6.00.

Il giorno seguente, domenica 3 aprile, sarà la volta dei più piccoli, con la Südtirol Gardenissima Kids, una gara di sci molto particolare dedicata ai “campioncini” della neve.

La partenza è prevista alle ore 9, quando i piccoli sciatori sono chiamati a sfidarsi in uno slalom tutt’altro che semplice, che andrà in scena su un percorso spettacolare di 2 chilometri, con un dislivello di 463 metri, che si sviluppa dal Monte Seceda fino alla stazione a valle della seggiovia Fermeda.

Ci saranno due cancelletti di partenza, come avviene generalmente per lo slalom parallelo: il percorso, nella parte iniziale, sarà proprio uno slalom gigante parallelo per diventare poi un unico percorso di slalom gigante.

Nell’ambito di ogni categoria maschile e femminile i piccoli concorrenti saranno divisi in Superbaby, Baby, Cuccioli e Ragazzi.

Ai giovani sciatori verranno assegnati fantastici premi durante la premiazione ufficiale della Südtirol Gardenissima Kids, dove non mancheranno bellissime sorprese.

Le iscrizioni sono aperte sul sito www.gardenissima.eu

Durante l’evento vigono le disposizioni nazionali applicate in tale momento per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.