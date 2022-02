Grand Prix Alanya: seconda gara stagionale in Turchia per la Giotti Victoria-Savini Due

È ancora la Turchia a catalizzare gli impegni agonistici della Giotti Victoria Savini Due in questo avvio di stagione. Il secondo appuntamento all’estero per la formazione UCI Continental di matrice abruzzese-rumena è per sabato 5 febbraio con il Grand Prix Alanya corsa di categoria 1.2 UCI con partenza ed arrivo ad Alanya per un totale di 147 chilometri.

Al via Nicolas Dalla Valle dopo il terzo posto ottenuto domenica scorsa al Gran Prix Mega Saray affiancato da Adriano Brogi, Davide Finatti, Alessandro Monaco, Lorenzo Di Camillo e al suo debutto stagionale il rumeno Josef Attila Malnasi.

L’ungherese Gergely Szarka, i rumeni Bogdan Pop ed Emil Dima (quest’ultimo a riposo precauzionale per un recupero completo a seguito di un risentimento muscolare) continuano il ciclo di allenamenti con il resto della squadra, pronti ad essere impiegati a rotazione nelle prossime gare in Turchia dove a seguire il team ci sono il team manager Stefano Giuliani e il direttore sportivo Valerio Tebaldi.