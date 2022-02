Campionati tackle senior al via il prossimo marzo

Terminate le riunioni programmatiche con tutte le società italiane presenti a Firenze lo scorso 22-23 gennaio, la Fidaf annuncia ufficialmente per il mese di marzo l’avvio della nuova stagione tackle senior. IFL, Campionato di Seconda Divisione e CIF9, ecco gironi e regole dei campionati italiani 2022.

Completati i campionati giovanili e quello femminile, la Fidaf è pronta a lanciare la stagione senior, che partirà ufficialmente il prossimo 5 marzo con il KO della IFL, il campionato di Prima Divisione che, come annunciato, torna ad essere governato dalla Italian Football League e vedrà 9 squadre scendere in campo per contendersi il titolo oggi nelle mani dei Panthers Parma: Dolphins Ancona, Ducks Lazio, Guelfi Firenze, Mastini Verona, Panthers Parma, Rhinos Milano, Seamen Milano, Vipers Modena e Warriors Bologna.

Due le novità, dunque, ovvero l’ingresso nella massima divisione dei Vipers Modena, neo-promossi dopo la conquista del Silver Bowl lo scorso luglio, e i Mastini Verona che hanno deciso di sfruttare l’opportunità del bando aperto dalla Fidaf e fare il ‘gran salto’ in Serie A. Il continuo rincorrersi delle notizie di “mercato” sul movimento dei giocatori italiani e dell’arrivo di quelli stranieri, tra novità e riconferme, sta animando già da diverse settimane il mondo dei social e l’impressione è che il Campionato potrebbe riservare delle gran belle sorprese a tutti gli appassionati.

Come detto, la IFL inizierà il weekend del 5-6 marzo, con i Campioni d’Italia in carica che affronteranno in esterna i Guelfi Firenze nel rematch della semifinale giocata al Tardini di Parma lo scorso anno. E poi Dolphins Ancona vs Warriors Bologna e Ducks Lazio vs Seamen Milano, altra partita di semifinale del campionato 2021 ma mai disputata a causa dei ben noti problemi di Covid sofferti della squadra laziale. La stagione regolare consta di 13 settimane e terminerà il 5 giugno. Ai Playoff andranno le prime 6 squadre classificate.

Anche quest’anno vale la regola di massimo 1 giocatore ‘oriundo’ e due import (ovvero giocatori di scuola americana o comunque non italiana) a roster, con la possibilità di schierarne sempre e solo due contemporaneamente.

Sempre lo stesso weekend (5-6 marzo) partirà anche il Campionato di Seconda Divisione, con 13 squadre iscritte e roster composti solo da giocatori di scuola italiana. Con Mastini e Vipers che salgono di categoria, c’è da registrare la “perdita” di Bengals Brescia e Red Jacket Sarzana. I Lombardi hanno scelto di fare un passo indietro in questa stagione, iscrivendosi al Campionato Italiano a 9 Giocatori (CIF9), mentre i liguri hanno purtroppo deciso di fermarsi ai box per l’intera stagione e non li vedremo in campo.

Le squadre saranno divise in 3 gironi (due da 4 e uno da 5 team):

Girone A: Frogs Legnano – Giaguari Torino – Hogs Reggio Emilia – Reapers Torino

Girone B: Lions Bergamo – Redskins Verona – Skorpions Varese – Venezia A.F.T.

Girone C: Aquile Ferrara – Daemons Cernusco – Pirates Savona – Saints Padova – Sentinels Isonzo.

Sei le giornate di stagione regolare, con partite di andata e ritorno per i Gironi A e B, mentre il Girone C affronterà una fase ‘ad orologio’ dopo le prime quattro partite, con accoppiamenti predefiniti in base al ranking del campionato 2021.

Veniamo al CIF9, il Campionato Italiano a 9 Giocatori, che partirà il 13 marzo con 36 squadre iscritte, unico torneo a toccare praticamente ogni angolo dello stivale! Nove i gironi:

Girone A: Crusaders Cagliari – Eagles United Palermo – Elephants Catania – Sirbons Cagliari

Girone B: Fighting Ducks Lazio – Eagles Salerno – Mad Bulls Barletta

Girone C: Legio XIII Roma – Pretoriani Roma – Trappers Cecina – West Coast Raiders Toscana

Girone D: Braves Bologna – Doves Bologna – Honey Badgers Formigine – Wolverines Piacenza

Girone E: Cavaliers Castelfranco – Leoni Basiliano – Mexicans Pederobba – Muli Trieste

Girone F: Bengals Brescia – Giants Bolzano – Hurricanes Vicenza – Thunders Trento

Girone G: Gorillas Varese – Hammers MB – Predatori GdT – Rams Milano

Girone H: Alfieri Asti – Blitz Balangero – Blue Storms Busto Arsizio – Lancieri Novara

Girone I: Angels Pesaro – Guelfi Neri Firenze – Ravens Imola – Roosters Romagna

Quattro le giornate di regular season, solo andata, e playoff “affollati”: sono ben 28 infatti le squadre che proseguiranno l’avventura agonistica 2022, ovvero le prime tre classificate di ogni girone e la migliore quarta. Scompare la divisione in ‘Conference’ Nord e Sud e per passare al turno successivo le squadre si affronteranno in base alla posizione occupata nel ranking nazionale. Delle 14 squadre che supereranno il primo turno di playoff, le prime due accederanno direttamente ai quarti di finale, ai quali approderanno 6 dei team che usciranno vincenti dagli scontri del secondo turno.

Da registrare il gradito ritorno, dopo un anno di pausa, di Gorillas Varese, Lancieri Novara, Alfieri Asti, Muli Trieste e Sirbons Cagliari e un caloroso benvenuto agli Honey Badgers Formigine, new entry tutta emiliana in casa Fidaf.

Mentre gli appassionati si apprestano a vivere le emozioni del LVI Super Bowl tra i Los Angeles Rams e i Cincinnati Bengals (qualificatisi nella notte), il football italiano volta pagina e inizia i preparativi per una grande stagione agonistica.

Ph. Credits: @Dario Fumagalli