6^CMP Venice Night Trail: poco più di 2 mesi al via !

Svelata la t-shirt ufficiale firmata da CMP, title & technical sponsor dell’evento per il quarto anno consecutivo.Restano solo 1.000 pettorali disponibili!

Sabato 9 aprile si riaccende in Laguna la magia della corsa notturna con la sesta edizione del CMP Venice Night Trail, il city trail organizzato da Venicemarathon con il patrocinio del Comune di Venezia, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e promosso da CMP, il marchio di abbigliamento sportivo del gruppo F.lli Campagnolo, che conferma il suo impegno in qualità di title & technical sponsor dell’evento per il quarto anno consecutivo.

Il CMP Venice Night Trail anche quest’anno saprà stupire per il capo tecnico che gli organizzatori, assieme all’azienda CMP, regaleranno a tutti gli iscritti. La t-shirt sarà un articolo di altissima qualità per la tecnologia dry function e l’utilizzo di tessuti altamente traspiranti, con una versione maschile dove il giallo è il colore predominante, e una femminile caratterizzata invece dal color rosa. La maglia è infine stampata sia sul fronte che sul retro, con immagini di Piazza San Marco e del ‘Ponte dei Tre Archi’ e su entrambi i lati è presente l’hastag #runthebridges, che ricorda la peculiarità di questo city trail: i 51 ponti che gli atleti devono affrontare lungo il percorso.

Il fascino di correre di notte in una città unica al mondo, avvolti nel silenzio e accompagnati dalla dolce melodia dell’acqua, è da sempre un elemento di forte richiamo per i runners di tutto il mondo. Non a caso, gli iscritti sono già circa 4.000 e restano a disposizione solo 1.000 pettorali. Maggiori dettagli ed informazioni sono disponibili sul sito www.venicenighttrail.it.

“Con grande impegno ed entusiasmo – sottolinea il presidente Piero Rosa Salva – siamo al lavoro per organizzare al meglio questa sesta edizione che finalmente torna alla sua collocazione primaverile, dopo lo slittamento dell’edizione 2021 alla fine del mese di agosto a causa dell’emergenza sanitaria. Vogliamo rassicurare i moltissimi runners già iscritti e tutti coloro che si stanno iscrivendo che la manifestazione manterrà il massimo livello dal punto organizzativo, spettacolare e di sicurezza sanitaria”.

Felice del prosieguo della partnership anche Fabio Campagnolo, CEO di F.lli Campagnolo: “Come CMP siamo orgogliosi di continuare la collaborazione con la gara più suggestiva di sempre, la Venice Night Trail. L’ultima edizione, nonostante le difficoltà e lo slittamento della data, si è confermata essere un appuntamento atteso e di grande emozione, pensato sia per i runners più esperti, sia per chi vuole godersi la corsa in una città magica, senza pensare ai tempi e vivendo al massimo l’esperienza. Ed è con lo stesso entusiasmo e impegno che abbiamo pensato alla nuova maglia per la gara, dedicata a chi corre e a Venezia, con la nostra esperienza e attenzione alla qualità”.

Molte le aziende che hanno già confermato il loro impegno: CMP, Pro Action, Alì, San Benedetto, Palmisano.