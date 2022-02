44° Granpremio Giovanissimi Kinder Joy Of Moving: entrano nel vivo le Regioni

LE MINI-GARE ORGANIZZATE (IN DICEMBRE E GENNAIO) DALLE SCUOLE ITALIANE SCI SUL TERRITORIO ITALIANO SONO TERMINATE: ORA È IL MOMENTO DELLE FASI REGIONALI (GIÀ DISPUTATE IN EMILIA ROMAGNA, VALLE D’AOSTA E TOSCANA), QUI SI ALIMENTANO PER I PICCOLI PARTECIPANTI I SOGNI DI ACCEDERE ALLA FINALISSIMA A TARVISIO!

La 44a Finale Nazionale del GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving si svolgerà a Tarvisio (UD) a partire dal 18 al 20 marzo 2022, dove andrà in scena il Trofeo Silver®Care in coinvolgenti gare di sci alpino, sci nordico e snowboard. La località friulana dopo 14 anni torna dunque a ospitare uno degli eventi più importanti e attesi per il mondo della neve.

Tarvisio aveva ospitato il GranPremio Giovanissimi nel 2005 e nel 2007 e ora la Scuola Italiana Sci e Snowboard Tarvisio e AMSI Fvg, in collaborazione con il Comune di Tarvisio, il Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, PromoTurismoFVG e Regione Friuli-Venezia Giulia, dopo due edizioni annullate per forza maggiore, sono di nuovo insieme per il gran finale.

Il lavoro di preparazione e il percorso di avvicinamento alla Finale del 44° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving è però iniziato a dicembre e gennaio all’interno delle Scuole Italiane Sci. I Maestri di sci, infatti, hanno organizzato autonomamente per bambini tra i 9 e i 12, quindi quest’anno nati nel 2010/2011/2012/2013, mini-gare appositamente concepite per dare l’opportunità a tutti i piccoli allievi di mettersi alla prova in slalom gigante.

I primi 10 bambini classificati di ogni categoria (4 maschili e 4 femminili) e di ogni singola qualificazione hanno poi possibilità di accedere a una delle 14 Fasi Regionali programmate nel

2022. Dopodiché, i primi 15 classificati per Regione di ogni anno, classifiche sia femminili sia maschili, hanno di diritto l’accesso e l’iscrizione alla Finale Nazionale.

CALENDARIO GARE REGIONALI

• Valle D’Aosta – Champoluc (AO), 29 – 30 gennaio

• Emilia Romagna – Corno alle Scale (BO), 29 gennaio

• Toscana – Abetone (PT), 31 gennaio

• Piemonte e Liguria – Limone Piemonte (CN), 05 – 06 febbraio

• Alto Adige – Ladurns (BZ), 06 febbraio

• Campania – Laceno (AV), 19 febbraio

• Trentino – Tesero (TN), 19 febbraio

• Veneto – San Vito di Cadore (BL), 20 febbraio

• Abruzzo – Ovindoli (AQ), 20 febbraio

• Lazio – Monte Terminillo (RI), 26 febbraio

• Sicilia – Piano Provenzana (CT), 27 febbraio

• Lombardia – Livingo (SO), 05 – 06 marzo

• Friuli Venezia Giulia – Sappada (UD), 06 marzo

• Marche – Bolognola (AP), 13 marzo

Divertimento prima di tutto insieme agli importanti valori dello sport come l’impegno, l’amicizia, ma nel 44° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving, dalle mini-gare organizzate dalle Scuole Italiane Sci, passando alle Fasi Regionali fino alla Finale a Tarvisio con il Trofeo Silver®Care, c’è anche in gioco il sogno di emergere come alcuni atleti divenuti Campioni dello sci azzurro che sono partiti da questi cancelletti di partenza: Kristian Ghedina, Karen Putzer, Isolde Kostner, Elena Curtoni, Bibiana Perez, Sabina Panzanini, Patrik Thaler, Davide Simoncelli, Morena Gallizio, Luca Tiezza, Luca Senoner, Marta Bassino e Sofia Goggia, Medaglia d’Oro nella discesa libera dei Giochi Olimpici di Pyeongchang.

Nelle fasi Finale Regionale (sci alpino) e Finale Nazionale (sci alpino, sci nordico e snowboard) dunque si concentrano mesi di impegno, chilometri sulle piste, lunghe attese, speranze e vedere

nei sorrisi dei bambini queste profonde emozioni insieme alle leggerezza e al sano divertimento che sanno infondere ad ogni situazione. AMSI – Associazione Maestri Sci Italiani augura un grande in bocca al lupo a tutti i bimbi che prenderanno parte alle gare di qualificazione insieme ai loro Maestri di Sci e alle Scuole Sci d’appartenenza.

L’importante macchina organizzativa del 44° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving sta lavorando, già a partire dalle Fasi Regionali, affinché il tutto si svolga e prosegua con responsabilità e nel massimo rispetto delle regole finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Title Sponsor del 44° GranPremio Giovanissimi Kinder Joy of Moving è Ferrero, realtà all’interno del progetto di Responsabilità Sociale del Gruppo che promuove ‘Kinder Joy of moving’, con dictat precisi che puntano in prima linea all’educazione allo sport, vissuto prima di tutto come gioia: da “Qualunque sia la sfida, gioca con gioia” fino ai valori dell’amicizia e del divertimento al di là dei risultati; gli stessi che da sempre rappresentano lo spirito e la mission del GranPremio Giovanssimi Kinder Joy of Moving.

Le finale di Tarvisio, poi, assegnerà i titoli femminili e maschili con il Trofeo SilverCare®, partner storico del GranPremio Giovanissimi che ci porta a ricordare come le regole e la costanza siano la chiave del successo in ogni “pista” della vita.

LA LOCALITÀ DI TARVISIO

Situata all’angolo dei tre confini, Italia, Austria e Slovenia, Tarvisio è abbracciata dalle Alpi Giulie e da una foresta millenaria che, con i suoi 24mila ettari, rappresenta la più grande foresta demaniale d’Italia. Una cittadina moderna, ma con un’anima antica e piena di tradizioni tutte da scoprire. Con 25 chilometri di aree sciabili tra cui i quattro della pista Di Prampero, palcoscenico di diverse edizioni della Coppa del Mondo di sci femminile e aperta su una vista mozzafiato, rappresenta uno dei poli sciistici più importanti della regione, è il paradiso dei fondisti e di molte altre attività extra sci come sleddog, trekking con le ciaspole, passeggiate in Val Saisera lungo il sentiero wild track nella foresta millenaria, bob su rotaia e parco giochi per i bambini.