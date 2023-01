Super Dzeko! Inter – Napoli 1-0

‘Missione compiuta ! L’inter ha battuto il Napoli capolista 1-0. Il gol di Dzeko, I partenopei incassano la prima sconfitta in questa stagione.

Primo tempo e primi dieci minuti con l’Inter più aggressiva , vicinissima al vantaggio con Darmian , poi con Di Marco. Naapoli attendista , organizzato con il solito giro palla senza mai affondare più di tanto. Osimhen in attacco isolato ,al nigerinao mancano le verticalizzazioni, anche per la buona marcatura espressa da Acerbi. Kvaratskhelia 5ha tenato qualche sua giocata , puntuialmente ha funzionato il raddoppio di marcatura nerazzurra. Zielinski da favorevole posizione sbuciia la palla , è lunica azione pericolosa della squadra di Spalletti dalla parti di Onana.

Nella rirpesa , l’Inter accorcvia emette in difficoltà l’inzio delle azione azzurre. Su due errori in appoggio uno commesso da Anguissa e l’altro da un Lobotka un pò in obmra con l’Inter che sfiora il vantaggio sfruittando gli errori. La marcatuira che fa esplodere San Siro a messa a segbno da Dzeko; l’azione parte da Barella , Di Marco cross perfetto , Kim in ritardo su Dzeko il bosniaco di testa e di prepotenza batte Meret , minuto 56’.

Spalletti chima i cambi e l’unica occasione pericolosa la confeziona Raspadori con , Onana pronto a respingere i+ìla staffilata dell’ex Sassuolo.

Dopo 4 minuti di recupero ( pochi) , se vogliamo paragonarli a quelli dei recenti mondiali , l’arbitro Sozza (senza scelte eccelse nella sua direzione , forse più nell’insufficienza fischia la fine delle ostilità.

Inter che accorcia in classifica a-8 dal Napoli. Milan a -5 dalla vetta, la Juve a – 7.

IL TABELLINO

Inter-Napoli 1-0

Inter (3-5-2): Onana ; Skriniar , Acerbi , Bastoni 6; Darmian (31′ st Dumfries ), Barella , Calhanoglu , Mkhitaryan (38′ st Gagliardini ), Dimarco (19′ st Gosens ); Lukaku (19′ st Martinez ), Dzeko (31′ st Correa ).

Allenatore: Inzaghi

Napoli (4-3-3): Meret ; Di Lorenzo , Kim , Rrahmani , Olivera ; Anguissa (31′ st Ndombele ), Lobotka (40′ st Simeone ), Zielinski (20′ st Raspadori ); Politano (20′ st Lozano ), Osimhen , Kvaratskhelia (31′ st Elmas )

Allenatore: Spalletti

Arbitro: Sozza

Marcatori: 11′ st Dzeko (I)

Ammoniti: Dzeko (I), Barella (I), Di Lorenzo (N), Dumfries (I), Kim (N)