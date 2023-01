Ronaldo – Al Nassr:”la presentazione ufficiale

Ecco le le foto del neo attaccante dell’Al Nassr Cristiano Ronaldo si è presentato ai suoi nuovi tifosi: “

È il giorno di Cristiano Ronaldo all’Al Nassr- CR7- Lo stadio Mrsool Park con 25mila spettatori ad accoglierlo insieme alla sua famiglia tifosi in delirio per assistere alla presentazione del fuoriclasse portoghese. In conferenza stampa il fuoriclasse ha dischiarato:” “Mi sento bene, sono felice di aver preso questa decisione. Il mio lavoro in Europa è finito, non ho nulla da dimostrare. Questa è una nuova sfida in Asia e sono grato al club per avermi dato questa opportunità. Questa sarà una grande sfida, sono orgoglioso”.

Cristiano Ronaldo saluta i suoi nuovi compagni

Cristiano Ronaldo indossa la maglia gialloblu

Cristiano Ronaldo calcia il pallone

Cristiano Ronaldo accolto allo stadio da 25.000 spettatpori

Cristiano Ronaldo entuiasta ,entr eviene presentato

Cristiano Ronaldo’s unveiling as Al Nassr player, in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, 3rd of January 2023

Cristiano Ronaldo’ con il tecnico Rudi Garcia e il presidente Al Nassr

Cristiano Ronaldo firma il contratto

Cristiano Ronaldo’ e la famiglia

