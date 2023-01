Dopo 11 gare , arriva il primo punto per l’Hellas Verona. Gli scaligeri escono indenni dallo Stadio Olimpico e sfiorando il successo su grave errore di lazovic sottoporta granata. Finisce 1 a 1 le reti: 45′ Verona in vantaggio con Djuric, 64′ Miranchuk pareggia per i granata. Il Verona resta ultimo ma torna a fare punti e lunedì sera gara interna contro la Cremonese.

