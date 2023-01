Alla Roma basta un calcio di rigore trasformato da Pellegrini. Bologna sconfitto 1-0

Serie A, Roma-Bologna 1-0: decide un rigore di Pellegrini trasformato nel primo tempo.

All’Olimpico un calcio di rigore messo a asegno da pellegrini regala la vittoria dei giallorossi contro un buon Bologna.

Il gol vittoria al 6′ nasce da una combinazione Zaniolo-Dybala, con Lucumi che stende l’argentino in area , dal dischetto pellegrini fa centro .. I rossoblu reclamano un rigore fallo su fergusson non concesso dal VAR. Abraham salva sulla linea nel recupero. Preoccupazioni in casa giallorossa, Zaniolo e Dybala usciti dal campo per problemi fisici, il prino al ginoccio , l’argentino campione del mondo per una leggera e probabile contrattura alla coscia.

Il finale è più confusionario che altro, ma il risultato non cambia solo grazie a Smalling, che mura un tiro di Pyyhtia, e soprattutto ad Abraham, che salva sulla linea un colpo di testa di Lucimi destinato in rete.

IL TABELLINO

ROMA-BOLOGNA 1-0

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Tahirovic(19′ st Matic), Cristante, Pellegrini, El Shaarawy (19′ st Zalewski); Zaniolo (15′ st Abraham), Dybala (29′ st Bove). A disposizione: Boer, Svilar, Spinazzola, Camara, Vina, Kumbulla, Volpato, Shomurodov, Majchrzak. Allenatore: Mourinho

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posh (37′ st Pyyhtia), Lucumi, Soumaoro, Lykogiannis (20′ st Cambiaso); Ferguson, Medel (20′ st Schouten); Orsolini, Dominguez, Soriano (12′ st Aebischer); Arnautovic. A disposizione: Bagnolini, Sosa, Moro, Raimondo, Sansone. Allenatore Thiago Motta

Arbitro: Santoro

Marcatori: 6′ rigore Pellegrini

Ammoniti: Ibanez, Celik (R), Ferguson, Aebischer (B)

Note: Thiago Motta ammonito per proteste