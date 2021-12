Serie A: Torino-Empoli 2-2

Nel primo posticipo del turno infrasettimanale di Serie A, Torino-Empoli finisce 1-1

Allo Stadio Olimpico -Grande Torino, i granata pasasano in vantaggio all’ 11’ : l’azione si svluppa su un’errore nel disimpegno di Zurkowski regala a Sanabria la possibilità di calciare a rete , sulla ribattuta Pobega pronto a marcare il vantaggio. Passano solo 5 minuti e il Toro raddoppia con la splendida rete di Pjaca, il quale parte dalla sinistra, mette a sedere Bandinelli con una finta e infila il 2-0 all’angolino. I granata sembrano in controllo ma si complicano la vita da soli alla mezz’ora con l’espulsione di Singo (con aiuto del Var) per una vistosa trattenuta su Di Francesco, lanciato in contropiede. Poco dopo Romagnoli svetta di testa su un corner di Henderson e infila all’angolino l’1-2, riaprendo la partita.

Nella ripresa cambia il volto del match. L’Empoli in superiorità numerica attacca e sfiora il pareggio con Di Francesco con Bremer sulla traversa.

Il Toro bada solo a difensersi, l’Empoli insiste , così al 72′ arriva il pareggio con il nuovo entrato La Mantia, che di testa insacca nel sette un cross di Luperto. L’Empoli sale a 20 punti, il Torino a 18.



IL TABELLINO

TORINO – EMPOLI 2-2

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic ; Buongiorno , Bremer , Zima ; Ola Aina (46’ st Izzo ), Pobega , Lukic , Singo ; Pjaca (35’ pt Vojvoda ), Praet (29’ st Rincon ); Sanabria (30’ st Zaza ).

A disp.: Berisha, Gemello, Baselli, Ben Kone, Linetty, Brekalo, Warming. All.: Juric

Empoli (4-3-1-2): Vicario ; Marchizza (17’ st Parisi ), Luperto , Romagnoli , Stojanovic ; Bandinelli (8’ st Bajrami ), Ricci , Zurkowski (17’ st Haas ); Henderson ; Di Francesco (17’ st La Mantia ), Pinamonti (43’ st Mancuso ).

A disp.: Ujkani, Fiamozzi, Ismajli, Tonelli, Asllani, Stulac, Cutrone. All.: Andreazzoli

Arbitro: Colombo

Marcatori: 10’ Pobega (T), 15’ Pjaca (T), 34’ Romagnoli (E), 72’ La Mantia (E)

Ammoniti: Bandinelli (E), Ola Aina (T), Marchizza (E), Luperto (E)

Espulsi: 32′ Singo (T)

Note: espulso il ds dell’Empoli Accardi, ammonito Juric (T)