Juventus, Allegri:”quando si esce sconfitti bisogna essere arrabbiati”

Max Allegri non gioisce per la bella orova offerta dalla sua squdra contro il Psg. La sconfitta si aggiunge alle quattro subite in questa fase a Gironi Champions League.

“Quando si esce sconfitti bisogna essere solo arrabbiati – ha detto il tecnico in conferenza dopo l’ultima gara di Champions League -. Abbiamo perso 5 gare su 6, dobbiamo essere solo arrabbiati, anche perché non potremo andare a giocare contro le migliori d’Europa. La rabbia che abbiamo da questa eliminazione dobbiamo portarcela dietro: ora ci sono tre gare di campionato prima della sosta e domenica ci sarà Juventus-Inter, una partita molto delicata sotto ogni punto di vista. Loro sono una squadra fisica, serve recuperare energie e prepararsi al meglio”.