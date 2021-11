Gasperini:” è stata una serata fantastica rovinata dala prodezza d

Gian Piero Gasperini mon si risprmia e fa i complimenti alla sua squadra dpo il pareggio interno cobtro il Manchester United.

“E’ stata una serata fantastica anche se è un peccato per la prodezza di Ronaldo nel finale – ha detto – Su Ronaldo: ” E’ un giocatore pazzesco, non lo vedo mai tirare fuori dallo specchio: 9 volte su 10 centra la porta.

Aver preso gol nel recupero, ci dispiace perché sarebbe stata un’impresa e ci avrebbe dato una spinta in ottica qualificazione: non è compromesso nulla, abbiamo ancora qualche opportunità. La matematica non si discute, con 6 punti ci qualifichiamo ma poi bisognerà vedere cosa faranno Manchester United e Villarreal: le prossime due partite saranno difficilissime”.

