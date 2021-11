Champions league: Atalanta-Manchester United 2-2

Nlla 4a giornata di Champions League, l’Atalanta pareggia 2-2 col Manchester United e scivola al terzo posto del gruppo F.

La gara del Gewiss Stadium è tutta atalantina, il Manchester subisce la Dea Al 5′ però sono i Red Devils al 5′ a sfiorare vantaggio: tiro di McTominay è deviato da Palomino, Musso è spiazzato ma il pallone sbatte sul palo. Scampato il pericolo, la Dea passa al 12′: Zapata per il rimorchio di Ilicic, sinistro sotto la pancia di De Gea.

De Roon non si risparmia a centrocampo. Zapata (31′), ci prova su errore in appoggio di Pogba, provvidenziale il recupero di Bailly (31′). Il primo tempo sembra scorrere via senza altre emozioni, ma in pieno recupero azione veloce Fernades-Ronaldo con CR7 che batte Musso 1-1.

Nel secondo tempoi il Manchester parte forte, l’Atalanta dopo la sfuriata ricomincia a giocare così come nel primo tempo e al 52′ trova il vantaggio con Zapata , lanciato a rete da Zappacosta , il colombiano evita l’intervento di Mcaguire e con un tocco di sinistro anticipa De Gea , gol prima annullato , poi convalidato dal Var.

Lo United non ci sta , la Dea si difende senza troppi affanni, anche quando entrano Matic e Cavani. Zapata prima manda alto di testa (79′), poi impegna dalla distanza De Gea, bravo a salvarsi in angolo. I minuti passano e l’impresa è sempre più vicina, ma il diagonale di Ronaldo al 91′ rovina una festa meritata e complica la qualificazione agli otta

IL TABELLINO

ATALANTA-MANCHESTER UNITED 2-2

Atalanta (3-4-2-1): Musso 6 De Roon , Demiral , Palomino ; Zappacosta , Freuler , Koopmeiners , Maehle ; Ilicic (26′ st Muriel ), Pasalic (1′ st Djimsiti ); Zapata . A disp.: Rossi, Sportiello, Pezzella, Malinovskyi, Scalvini, Miranchuk, Lovato, Piccoli. All.: Gasperini

Manchester United (5-3-2): De Gea ; Wan-Bissaka , Bailly , Varane (38′ Greenwood ), Maguire , Shaw ; Bruno Fernandes (42′ st Van de Beek sv), McTominay (42′ st Sancho sv), Pogba (24′ st Matic ); Rashford (24′ st Cavani ), Ronaldo . A disp.: Henderson, Mata, Martial, Lingard, Fred, Dalot, Alex Telles. All.: Solskjaer

Arbitro: Vincic (Slovenia)

Marcatori: 12′ Ilicic (A), 46′ pt e 46′ st Ronaldo (M), 11′ st Zapata (A)

Ammoniti: McTominay (M)

Serena Albino