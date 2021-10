Sonny Colbrelli trionfa alla Parigi-Roubaix 2021.

Il bresciano si impone in volata nello storico velodromo, battendo il sorprendente Vermeersch e uno dei grandissimi favoriti Mathieu Van der Poel in un’edizione epica per la pioggia degli ultimi giorni, che ha reso fangosi i settori in pavé. Il campione europeo riporta in Italia un trionfo storico 22 anni dopo l’ultima vittoria di Andrea Tafi. Quarto uno sfortunato Gianni Moscon.