Serie BKT tutti i risultati, marcatori e classifica dopo la 7^ giornata

Vittoria del Lecce sul Monza nel big match: al Via del Mare finisce 3-0 . Colpo del Como al Riganonti , Brescia battuto 2-4. Bene Cremonese, Cittadella e Alessandria, vola il Pisa. Stasera alle 20,30 Benevento-Perugia. Vicenza prima vittoria in questa stagione 2-4 a Pordenone

7ª GIORNATA SERIE B

LECCE-MONZA 3-0 [45+1’ Strefezza, 55’ Di Mariano, 70’ Coda]

ALESSANDRIA-COSENZA 1-0 [78′ Di Gennaro]

CREMONESE-TERNANA 2-0 [44′ Zanimacchia, 73′ Di Carmine]

CROTONE-ASCOLI 2-0 [8′ e 20′ Canestrelli (C), 36′ Dionisi (A), 90′ Bidaoui (A)]

FROSINONE-CITTADELLA 0-1 [54′ Okwonkwo]

PISA-REGGINA 2-0 [6’ aut. Cionek, 68’ Lucca]

SPAL-PARMA 2-2 [27′ Tutino (P), 68′ Vazquez (P), 82′ Viviani (S), 91′ Colombi (S)]

BRESCIA-COMO 2-4 [14’ Cerri (C), 45’ Palacio (B), 47’ La Guaina (C), 84’ Bajic (B), 89’ Bellemo (C), 90+4’ Gliozzi (C)]

PORDENONE-VICENZA 2-4 [30′ Longo, 43′ Di Pardo (V), 45′ Camporese, 55′ Cambiaghi (P), 81′ rig. Meggiorini, 93′ Taugourdeau (V)]

BENEVENTO-PERUGIA [domenica, ore 20.30]

CLASSIFICA SERIE B

POSIZIONE SQUADRA PUNTI 1 Pisa 19 2 Cremonese 15 3 Brescia 14 4 Lecce 14 5 Ascoli 13 6 Cittadella 12 7 Benevento 11 8 Frosinone 10 9 Reggina 10 10 Cosenza 10 11 Perugia 9 12 Monza 9 13 Parma 9 14 SPAL 8 15 Ternana 7 16 Como 6 17 Crotone 4 18 Alessandria 4 19 Vicenza 3 20 Pordenone 1

CLASSIFICA MARCATORI

POSIZIONE GIOCATORE SQUADRA GOAL 1 Lucca Pisa 6 2 Mulattieri Crotone 5 = Corazza Alessandria 5 = Okwonkwo Cittadella 5 = Dionisi Ascoli 5 6 Lapadula Benevento 4 = Di Mariano Lecce 4 = Coda Lecce 4 = SPAL Colombi 4 10 Galabinov Reggina 3 = Moreo Brescia 3 = Gori Cosenza 3 = Bajic Brescia 3 = Cerri Como 3