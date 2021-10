Serie BKT – Risultati 7^ Giornata

Il Pisa batte 2-0 la Reggina e conquista il sesto successo nelle prime sette giornate di campionato. Parma-Spal , derby emiliano finisce 2-2. La Cremonese batte la Ternana 2-0 . Frosinone sconfitto allo ‘Stripe’0-1 dal Cittadella. L’Alessandria batte il Cosenza, l’Ascoli raggiunge nel recupero il Crotone sul 2-2

PISA-REGGINA 2-0

6′ aut. Cionek (P), 68′ rig. Lucca (P)

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Tourè (60′ Piccinini), Nagy (81′ De Vitis), Marin; Gucher (46′ Sibilli); Cohen (60′ Marsura), Lucca (84′ Masucci). Allenatore: D’Angelo



REGGINA (4-2-3-1): Micai; Lakicevic, Cionek, Regini, Liotti (67′ Turati); Hetemaj (77′ Bianchi), Crisetig; Laribi (67′ Di Chiara), Cortinovis (60′ Bellomo), Rivas; Galabinov (77′ Montalto). Allenatore: Aglietti



Espulsi: Micai (R) al 67′



Ammoniti:Sibilli (P)

SPAL-PARMA 2-2

27′ Tutino (P), 68′ Vazquez (P), 82′ Viviani (S), 91′ Colombo (S) GUARDA GLI HIGHLIGHTS

SPAL (4-2-3-1): Thiam; Dickmann, Vicari, Capradossi, Tripaldelli (62′ Celia); Esposito, Viviani; Crociata (60′ Seck), Mancosu, Latte Lath (81′ Ellertsson); Colombo. Allenatore: Clotet



PARMA (4-1-4-1): Buffon; Delprato, Cobbaut, Valenti, Coulibaly (86′ Correia); Schiattarella; Brunetta (85′ Bonny), Juric (63′ Busi), Vazquez, Mihaila (63′ Sohm); Tutino (67′ Inglese). Allenatore: Maresca



Espulsi: Vazquez (P) al 93′



Ammoniti:Tripaldelli (S), Viviani (S), Latte Lath (S), Coulibaly (P), Schiattarella (P).

ALESSANDRIA-COSENZA 1-0

78′ Di Gennaro (A)

ALESSANDRIA (3-5-2): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Palazzi (65′ Beghetto), Chiarello (84′ Benedetti), Lunetta (65′ Milanese); Palombi (58′ Orlandi), Marconi (84′ Corazza). Allenatore: Longo



COSENZA (3-5-2): Vigorito (55′ Saracco); Tiritiello, Rigone, Pirello; Situm, Carraro, Palmiero (82′ Gerbo), Boultam (55′ Eboa Ebongue), Corsi: Gori (82′ Kristoffersen), Millico (36′ Caso). Allenatore: Zaffaroni



Ammoniti: Lunetta (A), Casarini (A).

CREMONESE-TERNANA 2-0

45′ Zanimacchia (C), 73′ Di Carmine (C)

CREMONESE (4-2-3-1): Sarr; Sernicola, Bianchetti, Okoli, Valeri; Bartolomei (46′ Valzania), Fagioli (87′ Crescenzi); Zanimacchia (74′ Deli), Gaetano, Buonaiuto (58′ Baez); Vido (46′ Di Carmine). Allenatore: Pecchia



TERNANA (4-3-3): Iannarilli; Ghiringhelli (65′ Defendi), Boben, Capuano, Martella (46′ Celli); Agazzi, Palumbo, Proietti (55′ Capone); Partipilo (74′ Mazzocchi), Pettinari (75′ Peralta), Falletti. Allenatore: Lucarelli



Ammoniti: Fagioli (C), Capuano (T), Proietti (T), Gaetano (C).

CROTONE-ASCOLI 2-2

8′ e 20′ Canestrelli (C), 26′ Dionisi (A), 94′ Bidaoui (A)

CROTONE (3-4-2-1): Contini; Canestrelli, Nedelcearu, Paz (27′ Cuomo); Giannotti, Vulic, Estevez, Molina; Borello (73′ Donsah), Benali (56′ Mogos); Mulattieri (73′ Kargbo). Allenatore: Modesto



ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Quaranta, Botteghin, D’Orazio (46′ Felicioli); Collocolo (46′ Caligara), Eramo (63′ Iliev), Saric; Fabbrini (69′ Maistro); Bidaoui, Dionisi (69′ De Paoli). Allenatore: Sottil



Espulsi: Canestrelli (C). Ammoniti: Nedelcearu (C), Borello (C), D’Orazio (A), Eramo (A), Saric (A), Fabbrini (A).

FROSINONE-CITTADELLA 0-1

54′ Okwonkwo (C)

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali (72′ Casasola); Boloca (61′ Rohden), Ricci (87′ Manzari), Garritano; Ciano, Novakovich (60′ Canotto), Zerbin (72′ Lulic). Allenatore: Grosso

CITTADELLA (4-3-1-2):Kastrati; Cassandro (63′ Frare), Perticone, Adorni, Benedetti; Vita (63′ Pavan), Danzi (63′ Mazzocco), Branca; Antonucci (79′ Donnarumma), Okwonkwo, Baldini (66′ Tounkara). Allenatore: Gorini

Ammoniti: Cassandro (C), Adorni (C), Vita (C), Okwonkwo (C), Benedetti (C), Gatti (F)