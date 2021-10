Serie A: Torino – Juventus 0-1

La Juventus batte il Torino 1-0 nel derby della Mole. Bianconeri che salgono a 15 punti in classifica

Nel primo tempo la squadra allenata da Allegri sfiora il vantaggio in avvio, ma poi subiscono il gioco dei granata e rischiano. Nella ripresa Milinkovic-Savic si supera su Alex Sandro, ma nel finale non può far nulla su un destro preciso di Locatelli (86′).

IL TABELLINO

TORINO-JUVE 0-1

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic ; Zima , Bremer , Rodriguez ; Singo , Pobega , Mandragora , Aina (20′ st Ansaldi ); Lukic (20′ st Linetty ), Brekalo (39′ st Rincon ); Sanabria (31′ st Baselli ).

A disp.: Berisha, Gemello, Izzo, Verdi, Kone, Vojvoda, Warming, Buongiorno. All.: Juric

Juventus (4-4-2): Szczesny ; Danilo , De Ligt , Chiellini , Alex Sandro ; Bernardeschi (35′ st Kulusevski ), McKennie , Locatelli , Rabiot ; Chiesa (44′ st Kaio Jorge ), Kean (1′ st Cuadrado ).

A disp.: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Arthur, Pellegrini, Bonucci, Rugani, Bentancur. All.: Allegri

Arbitro: Valeri

Marcatori: 41′ st Locatelli (J)

Ammoniti: Sanabria, Lukic, Mandragora (T); Chiellini (J)