Serie A: Sassuolo-Inter 1-2

Un buon Sassuoo mette alle corde l’Inter che soffre ma ritrova la vittoria nella settima giornata di Serie A.

I nerazzurri battono il Sassuolo 2-1, rimontando il rigore di Berardi , il fallo al 21’ di Skriniar su Boga rigore netto. Dal dischetto Berardi infila all’angolino e porta il Sassuolo in vantaggio. Nel secondo tempo il Sassuolo ricalca l’inzio della gara, Handanovic è impegnato da Rogerio. Inzaghi corre ai ripari così al cominciano i cambi. Dzeko appena entrato al 13′ pareggia : cross di Perisic , per l’attaccante croato prontoa colpire di testa e battere Consigli. Il Sassuolo perde la sicurezza dimostratata nella prima parte della gara e subisce i nerazzurri e lo svantaggio su calcio di rigore , con Dzeko ancora protagonista messo giù in area da Consigli. Dal dischetto Lautaro spiazza il portiere neroverde.

IL TABELLINO

SASSUOLO-INTER 1-2

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli ; Muldur , Chiriches , Ferrari , Rogerio; Frattesi (41’ st Scamacca ), M. Lopez ; Berardi , Djuricic (30’ st Traoré ), Boga ; Defrel (19’ st Raspadori ). A disp.: Pegolo, Ayhan, Goldaniga, Kyriakopoulos, Peluso, Toljan, Harroui, Magnanelli, Matheus Henrique. All.: Dionisi

Inter (3-5-2): Handanovic ; Skriniar , De Vrij , Bastoni (12’ st Dimarco ); Dumfries (12’ st Darmian ), Barella , Brozovic , Calhanoglu (12’ st Vidal ), Perisic ; Lautaro Martinez (43’ st D’Ambrosio ), Correa (dal 12’ st Dzeko ). A disp.: Cordaz, Radu, Kolarov, Ranocchia, Gagliardini, Vecino, Sanchez. All.: Inzaghi

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 22’ rig. Berardi (S) rig., 13’ st Dzeko (I), 33’ st rig. Martinez (I)

Ammoniti: Muldur (S), Perisic (I), Barella (I), M. Lopez (S), Consigli (S), Raspadori (S).