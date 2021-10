Serie A: Bologna-Lazio 3-0

Lazio travolta dal Bologa. Allo stadio Dall’Ara nella settima giornata di Serie A la squadra di Mihajlovic annienta gli i biancocelsti 3-0 e li aggancia in classifica a quota 11 punti.

Prova maiuscola a dei rossoblù. Nel primo tempo Barrow (14′) sblocca il match con una magia a giro, poi Theate (17′) raddoppia di testa. Nella ripresa Hickey (68′) chiude la gara con la complicità di Reina e Acerbi si fa espellere (77′).

IL TABELLINO

BOLOGNA-LAZIO 3-0

Bologna (3-4-2-1): Skorupski ; Soumaoro , Medel , Theate ; De Silvestri , Dominguez , Svanberg , Hickey (43′ st Bonifazi ; Soriano , Barrow (44′ st Vignato ); Arnautovic (39′ st Santander s).

A disp.: Bardi, Orsolini, Sansone, Skov Olsen, Mbaye, Van Hoojdonk, Cangiano. All.: Mihajlovic

Lazio (4-3-3): Reina ; Marusic , Luiz Felipe , Acerbi , Hysaj (13′ st Lazzari ); Milinkovic-Savic (13′ st Basic ), Leiva 5,5 (26′ st Cataldi ), Luis Alberto (26′ st Akpa Akpro ); Felipe Anderson , Muriqi (34′ st Patric), Pedro .

A disp.: Strakosha, Adamonis, Escalante, Romero, Radu, Moro, A. Anderson. All.: Sarri

Arbitro: Massa

Marcatori: 14′ Barrow (B), 17′ Theate (B), 23′ st Hickey (B)

Ammoniti: Soumaoro, De Silvestri (B); Milinkovic-Savic, Pedro, Lazzari, Luiz Felipe (L)

Espulsi: 32′ st Acerbi (L) – doppio giallo per proteste