Sarri:” contro il Bologna una delle peggiore partite”

“Siamo arrivati scarichi sotto ogni punto di vista – ha detto il tecnico dopo il ko del Dall’Ara

Il Bologna ha giocato una gara reattiva noi non all’altezza della situazione scarichi si il profilo sia fisico sia mentale, tutte le seconde palle erano loro.

Dobbiamo capire perché questa partita è andata così, ma dobbiamo anche dimenticarla velocemente”. Poi è tornato alla carica sulla questione calendario: “Siamo l’unica squadra in Europa che ha giocato 61 ore dopo la partita di Europa League, dobbiamo fare una guerra in Lega perché non succeda più. Questo comunque non è un alibi, purtroppo bisogna essere pronti, invece non lo siamo stati”.