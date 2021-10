La vittoria di Sassuolo ha soddisfatto Simone Inzaghi che al termine del match ha parlato anche dell’episodio più discusso il mancato cartellino rosso al portiere nerazzurro Handanovic su Defrel:

“Penso che lui sia stato strepitoso – dice -, sia in quella situazione che nella parata su Boga. Samir si disinteressa della palla e fa di tutto per non toccare l’avversario. Credo che la decisione sia corretta. In questi giorni ho sentito di tutto su di lui”.