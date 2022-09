Serie A – Milan – Inter 3-2

Il Milan si aggiudica il derby della Madonnina.

Bella rimonta dei rossoneri dopo aver subito il vataggio dell’Inter 21’ Brozovic, solo davanti a maiganan deposita la palla in rete. Al 29’ il parfeggio sigloato da Leao. Nella ripresa nal 9’ Giroud porta in vantaggio i rossoneri , arriva al 15’ la doppietta di Leao con uno slalom in area. A chiudere il match al 22’ la zampata di Dzeko.

IL TABELLINO

MILAN-INTER 3-2

Milan (4-2-3-1): Maignan ; Calabria (38’st Kjaer), Kalulu , Tomori , Hernandez , Bennacer , Tonali (38’st Pobega); Messias (26’st Saelemaekers ), De Ketelaere (18’st Diaz ), Leao ; Giroud (27’st Origi ).

A disp: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Adli, Bakayoko, Dest, Thiaw, Vranckx, Gabbia. All. Pioli

Inter (3-5-2): Handanovic ; Skriniar , De Vrij (38’st D’Ambrosio), Bastoni (19’st Dimarco ); Dumfries (38’st Gosens), Barella (19’st Mkhitaryan), Brozovic , Calhanoglu , Darmian ; Correa (19’st Dzeko ), Lautaro 5.

A disp.: Cordaz, Onana, Gagliardini, Bellanova, Asllani, Acerbi, Carboni. All. Inzaghi

Arbitro: Chiffi.

Marcatori: 21’ Brozovic (I), 29’ Leao (M); 9’st Giroud (M), 15’st Leao (M), 22’st Dzeko (I)

Ammoniti: Theo Hernandez (M), Giroud (M), De Ketelaere (M), Tonali (M) Leao (M); Dumfries (I), Brozovic (I)