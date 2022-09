Serie A, Kvatatskhlia e Kim , rispondo a Zaccagni. Lazio – Napoli 1-2

Il Napoli batte 2-1 la Lazio all’Olimpico nel terzo anticipo della quinta giornata di Serie A e aggancia il Milan in vetta alla classifica.

Biancocelsti in vantaggio dopo appena 4 minuti con Zaccagni , il tiro di destro angolato batte Meret. Il napoli si roganizza e la lazio sparisce dal campo . Al 38′, calcio d’angolo di Zielinski e Kim di testa pareggia. Nella rirpesa è un’altro napoli , solo la bravura di provedel evita in tre occasioni il raddoppio azzurro che arriva al 61′ con Kvaratskhelia , suapassaggio arretrato di Anguissa il destro dell’attaccante costato solo 10milioni di euro è imprendibile per il portiere biancocelste. Primo ko stagionale per Sarri.Napoli che aggancia il Milan in testa alla classifica.

IL TABELLINO

Lazio-Napoli 1-2

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari (39′ st Hysaj), Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi (30′ st Basic), Luis Alberto (8′ st Vecino); Felipe Anderson (39′ st Cancellieri), Immobile, Zaccagni (8′ st Pedro).

Allenatore: Sarri

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui (45’+2 st Olivera); Anguissa, Lobotka 6 (45’+2 st Ndombele); Lozano (45’+3 Politano), Zielinski (23′ st Elmas), Kvaratskhelia (23′ st Raspadori); Osimhen.

Allenatore: Spalletti

Arbitro: Sozza

Marcatori: 4′ Zaccagni (L), 39′ Kim (N), 17′ st Kvaratskhelia (N)

Ammoniti: Milinkovic-Savic (L), Felipe Anderson (L), Cataldi (L), Marusic (L)