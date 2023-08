Universiadi Chengdu: pioggia di medaglie dal nuoto e dalla spada

di Mario Frongia – FederCUSI conquista la dodicesima medaglia. In vasca oro di Simone Stefanì nei 100 dorso, doppio argento da Lorenzo Gargani nei 50 farfalla e Michele Lamberti nei 100 dorso, bronzo per Viola Scotto di Carlo nei 50 farfalla e per la staffetta mista nella 4×100. Nella spada argento per Sara Kowalczyk. Domani, ancora nuoto, volley, pallanuoto, tuffi e atletica leggera





Cinque medaglie dal nuoto: un oro, due argenti e due bronzi. Ancora una giornata ricca di soddisfazioni alle Universiadi di Chengdu. Con il logo FederCUSI in vasca conquista l’oro Simone Stefanì nei 100 dorso con il tempo di 53″95, seconda piazza per Michele Lamberti (54″02) e Dennis Popescu (Rom, 54″21). Stefanì è iscritto a Scienze motorie, Università Pegaso Napoli. Argento anche per Lorenzo Gargani (iscritto all’Università degli Studi di Udine) nei 50 farfalla chiusi con 23″39 a pari merito con Jakub Majerski (Pol) dietro il vincitore Luca Armbruster (Ger, 23″22). Medaglie di bronzo nei 50 metri farfalla per Viola Scotto di Carlo (26″01) alle spalle di Erin Gallagher (S.Afr, 25″66) e Yufei Zhang (Cin, 25″20). Infine, terzo posto sul podio per la staffetta mista nella 4×100 composta da Simone Stefani, Alessandro Pinzuti, Giulia D’Innocenzo e Viola Scotto di Carlo. Il quartetto ha chiuso con il tempo di 3’47″25. Prima piazza per la Cina (Wang, Qin, Zhang e Li, 3’44″02), argento per la Polonia (Stokowski, Sztandera, Majerski e Fiedkiewicz, 3’46″07).

Figlia d’arte. Nella scherma porta a casa la medaglia d’argento – agli Chengdu 2023-Fisu world university games – Sara Kowalczyk (allenata dalla madre, Ewa, già nazionale e campionessa polacca). Sara, vincitrice delle ultime due edizioni dei campionati nazionali universitari primaverili di Cassino e Camerino, è stata sconfitta in finale 15 a 6 da Kaylin Hsieh (Hong Kong).

Altri risultati. Nella pallanuoto femminile FederCUSI batte 19-3 l’Australia e conquista il secondo posto del girone dietro la Cina. Domani match delicato contro Singapore. La pallanuoto maschile sconfigge la Slovacchia 22-6. La squadra di Daniele Bettini si era già assicurata il passaggio alle fasi finali. La pallavolo maschile passa 3-0 sul Brasile e da seconda del girone balza alle gare finali. Le ragazze del volley giocano nei quarti contro la Polonia. Tiro a segno: Marco Suppini con Giulia Mainetti si fermano alle qualifiche dei 10 metri carabina. Sesto posto 10 metri pistola per Michele Palella e Brunella Aria.

Nuoto, scherma, tuffi: il programma di domani. Alla 31esima edizione delle Universiadi – con circa settemila iscritti di 115 Paesi – si prosegue domani con le finali del nuoto. Tra queste, 200 farfalla (Samuele Martelli e Christian Ferraro), 200 misti (Anna Pirovano e Anita Gastaldi) e 200 rana (Alessandro Fusco). Di nuovo sul trampolino i tuffatori con Matilde Borello e Julian Verzotto nei tre metri sincronizzati misti. Nella spada debuttano Simone Mencarelli, Filippo Armaleo, Giacomo Paolini e Giulio Gaetani. Nel fioretto in pedana Serena Rossini, Anna Cristino, Giulia Amore ed Elena Tangherlini (oro ai Cnu 2023 del Cus Camerino). Per l’atletica, in scaletta 100 hs (Veronica Besana) e nei 200 (Andrea Federici).

Dodicesima medaglia tricolore. Ai Chengdu 2021 Fisu world university games, l’Italia FederCUSI ha dodici pezzi in medagliere. Prima delegazione europea e quarta al mondo dopo Cina, Stati Uniti e Giappone, la rappresentativa azzurra è composta da 187 atleti, 96 donne e 91 ragazzi, e 79 tra tecnici, dirigenti, staff medico, organizzativo e comunicazione.