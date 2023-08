Internazionali Tennis San Marino. Goffin supera l’ucraino Sachko

Nel match clou serale il belga David Goffin, ex numero 7 del mondo (al momento al 100° posto del ranking), si è imposto in rimonta, con il punteggio di 6-7(0) 6-2 6-2 sull’ucraino Vitaliy Sachko (n.256), prendendosi così la rivincita per la sconfitta patita in semifinale al Challenger di Verona sabato scorso. Goffin affronterà nei quarti venerdì il bosniaco Nerman Fatic.

INTERNAZIONALI DI TENNIS SAN MARINO OPEN – SAN MARINO, SAN MARINO

€145,000

31 JULY – 6 AUGUST 2023

RESULTS – AUGUST 02, 2023

Men’s

Singles –

Second Round

[2] J. Munar (ESP) d N. Sanchez Izquierdo (ESP) 61 62

[3] D. Goffin (BEL) d V. Sachko (UKR) 67(0) 62 62

N. Fatic (BIH) d [Q] K. Jacquet (FRA) 75 64

F. Delbonis (ARG) d A. Giannessi (ITA) 63 57 61

Men’s

Doubles –

First Round

[2] I. Liutarevich / V. Manafov (UKR) d [Alt] N. Sanchez Izquierdo (ESP) / C. Taberner (ESP) 64 63

[3] T. Arribage (FRA) / L. Sanchez (FRA) d Z. Babic (CRO) / A. Donski (BUL) 64 62

[4] I. Cervantes (ESP) / S. Martos Gornes (ESP) d P. Matuszewski (POL) / I. Zelenay (SVK) 46 63 10-4

[PR] V. Durasovic (NOR) / M. Vervoort (NED) d A. Collarini (ARG) / A. Giannessi (ITA) 61 63

M. Polmans (AUS) / M. Romios (AUS) d N. Ionel (ROU) / A. Jecan (ROU) 67(3) 63 10-7

[WC] M. De Rossi (SMR) / M. Mazza (ITA) d [WC] F. Fognini (ITA) / G. Gaich (ARG) 63 64

ORDER OF PLAY – THURSDAY, AUGUST 03, 2023

CENTER COURT start 4:00 pm

[Q] A. Weis (ITA) vs [Q] V. Vacherot (MON)

[Q] E. Dalla Valle (ITA) vs A. Pellegrino (ITA)



Not Before 8:30 pm

E. Lavagno (ITA) vs [4] [WC] F. Fognini (ITA)

COURT 3 start 4:00 pm

[6] K. Coppejans (BEL) vs D. Rincon (ESP)

R. Burruchaga (ARG) / N. Fatic (BIH) vs [PR] V. Durasovic (NOR) / M. Vervoort (NED)

after suitable rest – [3] T. Arribage (FRA) / L. Sanchez (FRA) vs K. Coppejans (BEL) / C. Tseng (TPE)

COURT 2 DE LUIGI start 4:00 pm

M. Polmans (AUS) / M. Romios (AUS) vs [4] I. Cervantes (ESP) / S. Martos Gornes (ESP)

[WC] M. De Rossi (SMR) / M. Mazza (ITA) vs [2] I. Liutarevich / V. Manafov (UKR)