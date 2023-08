European Handy Bridgeston cup, in arrivo il gran finale!

Il caldo del mese di agosto non sarà protagonista solo delle nostre vacanze ma anche dei motori, pronti sulla pista di Grobnik-Rijeka per l’ultima tappa dell’European Handy Bridgestone Cup patrocinata da FIM Europe.

Un esordio importante in Croazia dopo Spagna, Francia, Austria e Belgio a dimostrazione di come l’interesse ad ospitare le gare di motociclismo paralimpico sia sempre più vivo.

Chi troveremo in pista?

Per la categoria 600cc. rimane ben saldo al comando il neo vincitore del titolo italiano Sontacchi con un bottino di ben 100 punti, seguito da Gardiol e Lorenz, quest’ultimo wild card, con soli tre punti di distacco tra loro.

Nella classe 1000cc. in vetta troviamo l’altro neo vincitore del titolo italiano, Picasso (in)seguito da Malagoli e Milanese. Sarà una gara particolarmente importante perché per aggiudicarsi anche il titolo europeo Picasso non dovrà commettere errori.

In pista ci saranno anche 2 nuove wild card: il tedesco Friedrich e Horky dalla Repubblica Ceca.

Per la categoria “lesser impaired” (disabilità minori) troviamo al comando lo spagnolo Montoya nelle 600cc. e Arnoldi nelle 1000cc.

Le previsioni meteo per il weekend di gara sono piuttosto variabili, ma questi straordinari piloti hanno dimostrato che possono correre e dare sfogo alla loro passione in qualsiasi condizione.

Sarà un weekend a tutto GAS per aggiudicarsi i titoli europei 2023!!!

APPUNTAMENTI DEL WEEKEND

VENERDÍ 4 AGOSTO

16.10 -16.30 PROVE LIBERE

18.40 – 19.00 Q1

SABATO 5 AGOSTO

11.35 – 11.55 Q2

17.25 GARA 1

DOMENICA 6 AGOSTO

10.10 – 10.25 warm up

16.15 GARA 2