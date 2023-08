Campionati Mondiali OutdoorQualificazione Olimpica – Parigi 2024 Berlino (Ger), 31 luglio/6 agosto 2023

Nespoli, Musolesi e Paoli in semifinale con la Sud Corea: venerdì i match per i pass a Parigi 2024.Nel mixed team ricurvo Tatiana Andreoli e Mauro Nespoli in finale per il bronzo con Taipei. Foto: gli azzurri festeggiano l’accesso alle semifinali.



Ai Mondiali di Berlino grande prestazione da parte della squadra maschile azzurra. Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli superano Israele, Stati Uniti d’America e l’Indonesia conquistando la semifinale con la Corea del Sud. Venerdì alle 16:03 il match che può valere la qualificazione della squadra ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Al termine delle sfide mixed team, Tatiana Andreoli e Mauro Nespoli conquistano la finale per il bronzo: venerdì sfideranno Taipei. Le sfide per il podio verranno trasmesse in live streaming sul canale youtube di World Archery e su Olympic Channel.



LE SFIDE A SQUADRE DEL RICURVO – Il terzetto italiano, che ieri aveva ottenuto il 12° posto in qualifica, oggi ha cominciato dai dodicesimi di finale contro Israele (Dror, Frenkel, Shanny) superando gli avversari 5-4 dopo lo spareggio (28-26). Dopo aver pareggiato il primo set 53-53, l’Italia si porta sul 3-1 col parziale di 56-54, pareggia la terza frazione 56-56 e poi subisce il ritorno degli israeliani che vincono il quarto parziale 55-53 portando la gara allo spareggio. Il trio azzurro nelle ultime tre frecce resta sempre nel giallo (10-9-9), mentre gli avversari chiudono con un 10-9-7 che li condanna.

Ai quarti di finale l’Italia affronta gli USA (Ellison, Mirich, Williams) e riesce a fare ancora meglio: alza la media punti e conquista il match con un netto 6-0 frutto dei tre set vinti con i seguenti parziali: 55-54, 57-52 e 56-53. Una prova di autorità che li porta ad affrontare con fiducia l’Indonesia (Pangestu, Prastyadi, Salsabilla) ai quarti di finale. Il terzetto italiano comincia meglio con il 56-54 che vale il 2-0, gli indonesiani pareggiano il conto nel secondo set con un ottimo 55-57, ma l’Italia reragisce subito e vince i seguenti due parziali 56-55 e 58-54 che valgono il 6-2 conclusivo e l’accesso alla semifinale.

La sfida contro la Corea del Sud (Kim W., Kim J.D., Lee) si disputerà venerdì pomeriggio alle ore 16:03. Da questo match passano le sorti per la qualificazione olimpica della squadra, visto che in palio ci sono solamente tre pass per Parigi 2024: con la vittoria è qualificazione sicura, altrimenti sarebbe poi necessario conquistare il bronzo per volare in Francia il prossimo anno con l’intero terzetto. Dall’altra parte del tabellone, l’altra semifinale maschile vedrà la sfida tra Giappone e Turchia.

Si è invece fermata agli ottavi la corsa delle azzurre. Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati sono state superate dall’Olanda (Roeffen, Schloesser, van der Winkel) 5-3. Dopo il grande equilibrio che ha portato il pareggio nei primi tre set (49-49, 55-55, 51-51), le olandesi vincono il match superando di un solo punto le azzurre nella quarta frazione (53-52). Sfuma quindi per le tre italiane la possibilità di arrivare al pass a squadre in questa occasione. A giocarsi le semifinali femminili saranno Germania-Messico da una parte e Francia-Olanda dall’altra: questo significa che se le francesi riusciranno a ottenre il podio e la qualificazione Olimpica, libereranno un posto a squadre in occasione della gara di qualificazione per Parigi 2024 che si disputerà ad Antalya (Tur) nel 2024.

Tatiana Andreoli al tiro

ANDREOLI-NESPOLI PER IL BRONZO MISTO – Da applausi il percorso compiuto nel mixed team ricurvo da Tatiana Andreoli e Mauro Nespoli. I due azzurri si sono guadagnati la finale per il bronzo superando ai dodicesimi la Colombia (Rendon, Enriquez) 5-1, agli ottavi l’India dopo lo spareggio 5-4 (17-16) e ai quarti gli USA (Kaufhold, Ellison) 6-2. Il duo italiano è poi stato fermato in semifinale dalla Corea del Sud (Lim, Kim), vincente 6-0, che si giocherà il titolo iridato contro i padroni di casa della Germania (Kroppen, Unruh). Gli azzurri torneranno in campo per il terzo gradino del podio contro Taipei (Lei, Tang), venerdì alle ore 18:04.

“Sarà la mia prima finale in un mondiale – ha detto Tatiana Andreoli al termine delle eliminatorie del misto -. Lo considero un riscatto considerando la prestazione insoddisfacente che ho avuto nella prova a squadre. Naturalmente venerdì faremo tutto il possibile per vincere il bronzo. La qualificazione della squadra per il momento non è arrivata, ma non ci arrendiamo“. Per Mauro Nespoli la volontà di ripetere quanto fatto ai Mondiali in Olanda del 2019, quando ottenne il terzo posto proprio contro Taipei, in squadra con Vanessa Landi.

Nel misto compound Elisa Roner e Federico Pagnoni si sono invece fermati a un passo dalla semifinale. Dopo aver battuto al primo turno la Francia (Herve, Gontier) 157-151 e dopo aver steso agli ottavi la Corea del Sud (So, Kim) 157-155, sono stati superati ai quarti dal Lussemburgo (Shkolna, Seywert) 156-150.

I RISULTATI DELLE SQUADRE COMPOUND – Termina ai quarti di finale la corsa mondiale del terzetto maschile del compound composto da Elia Fregnan, Federico Pagnoni e Marco Bruno. Gli azzurri battono allo shoot off 232-232 (29-26) il Canada (Fagan, Palichuk, Spicer-Moran), poi vincono anche il match contro l’Austria (Heincz, Matzner, Wiener) 236-232 ma alla fine si inchinano alla Corea del Sud. Gli asiatici, numero uno del tabellone dopo il primo posto in qualifica, si prendono il match 236-230, ma vengono poi battuti in semifinale dalla Polonia, che si giocherà il titolo mondiale contro la Danimarca. La Corea del Sud sfiderà per il bronzo l’Olanda.

Si fermano agli ottavi di finale le donne Elisa Roner, Marcella Tonioli e Andrea Nicole Moccia. Nel primo match le azzurre hanno la meglio sull’Islanda (Alfredsdottir, Daxbock, Ploszaj) 222-190, ma subito dopo vengono sconfitte per un solo punto 230-229 dalla forte Colombia (Gallego Lopez, Lopez, Usquiano). Le sudamericane oltre ad aver chiuso la qualifica al terzo posto, sono al momento al primo posto nel ranking mondiale, l’Italia è andata quindi vicinissima ad una vera e propria impresa. La Colombia è poi arrivata a giocarsi la finale per il terzo posto, dove sfiderà la Corea del Sud, mentre a giocarsi il titolo iridato saranno Messico e India.