Arco Mondiali Berlino: Nespoli, Rebagliati e Roner si fermano agli ottavi nell’individuale

Domani le finali a squadre del ricurvo: alle 16,00 gli azzurri (Nespoli, Musolesi, Paoli) in semifinale con la Sud Corea si giocano la qualificazione per Parigi 2024 Alle 18,00 Nespoli e Andreoli contro Taipei per il bronzo misto. Nella foto Nespoli al tiro.

Ai Mondiali di Berlino, con un vento molto difficile da gestire per le forti folate che hanno imperversato sul campo di gara per tutta la durata dei match, sono Mauro Nespoli e Chiara Rebagliati gli azzurri ad aver fatto più strada nelle eliminatorie individuali del ricurvo, mentre nel compound l’ultima ad arrendersi è stata Elisa Roner in un pomeriggio in cui oltre al vento sul campo di gara hanno fatto capolino anche alcuni acquazzoni.

La giornata prevedeva le sfide dai 48esimi fino agli ottavi di finale: domenica gli olimpici ripartiranno dai quarti per poi proseguire fino ai podi iridati. In palio anche 3 pass per genere (uomini e donne) individuali per Parigi 2024, uno al massimo per nazione, che verranno assegnati tra i migliori 8, in base alle qualificazioni delle sfide a squadre. In campo alle 16:00 circa scenderà anche la squadra maschile azzurra formata da Mauro Nespoli, Federico Musolesi e Alessandro Paoli che sfiderà la Corea del Sud in semifinale e ha l’obiettivo di salire sul podio per conquistare il posto a squadre per le Olimpiadi; dall’altra parte del tabellone la sfida sarà tra Giappone e Turchia. Due ore dopo sarà invece il turno del mixed team con Mauro Nespoli e Tatiana Andreoli che affronteranno la coppia di Taipei per il bronzo mondiale.

I match saranno trasmessi in diretta streaming su Olympic Channel e sul canale ufficiale Youtube di World Archery, mentre una verrà trasmesse nei prossimi giorni da Rai Sport.

I RISULTATI DELL’ARCO OLIMPICO – E’ Mauro Nespoli l’azzurro che fa più strada nel tabellone individuale maschile del ricurvo. L’arciere batte 7-1 il tailandese Tanapat Pathairat, poi si ripete con un doppio 6-0 con l’australiano Jai Crawley e il messicano Caleb Urbina. La corsa di Nespoli si interrompe di fronte al numero del mondo, il brasiliano Marcus D’Almeida che vince la sfida 7-1. Fuori al primo turno gli altri due azzurri: sfortunato Federico Musolesi che viene sconfitto dal finlandese Antti Tekoniemi dopo ben due shoot off con il risultato finale di 6-5 (8-8; 8-5), mentre Alessandro Paoli viene eliminato dopo il 2-6 contro l’australiano Peter Boukouvalas.

Gli atleti che hanno avuto accesso ai quarti sono D’Almeida (Bra), Gazoz (Tur), Kim Je Deok (Kor), Pangestu (Ina), Peters (Can), Saito (Jpn), Soto (Chi) e Wijler (Ned).

Tra le donne è Chiara Rebagliati a raggiungere gli ottavi di finale in cui viene sconfitta 6-2 dalla giapponese Tomomi Sugimoto dopo le vittorie per 6-0 sulla britannica Bryony Pitman, 6-2 sulla messicana Angela Ruiz e 6-2 sulla georgiana Medea Gvinchidze. L’azzurra, bronzo agli ultimi Giochi Europei, risultato che ha permesso all’Italia di staccare il pass individuale femminile per Parigi 2024, è stata molto brava a gestire un problema tecnico al mirino avvenuto durante il primo match, che l’ha costretta a portare avanti tutta la gara con l’arco di riserva. Si ferma un passo prima Lucilla Boari che batte in rapida successione la turca Gulinaz Coskun 6-2 e la danese Randi Degn 7-1, ma viene fermata dall’indonesiana Diananda Choirunisa 6-4. Fuori al secondo turno Tatiana Andreoli, per lei un successo (7-1) con la tailandese Narisara Khunhiranchaiyo e una sconfitta (6-0) con l’olandese Gaby Schloesser.

Le arciere che hanno avuto accesso ai quarti sono: An (Kor), Kang (Kor), Lim (Kor), Horackova (Cze), Kaufhold (Usa), Noda (Jpn), Sugimoto (Jpn) e Valencia (Mex).

Gli arcieri che hanno avuto accesso ai quarti di finale torneranno in campo domenica: come detto, in palio oltre ai titoli iridati anche 3 qualificazioni per Parigi 2024 sia per gli uomini che per le donne, che verranno assegnati ai primi classificati che non avranno già ottenuto la qualificazione a squadre. I pass individuali che non saranno assegnati, verranno rimessi in palio nel torneo finale di qualificazione olimpica che si disputerà ad Antalya nel 2024.

I RISULTATI DEL COMPOUND – Nel pomeriggio sono scesi sulla linea di tiro i compound che oltre al vento hanno dovuto gestire alcuni acquazzoni che hanno reso ancora più difficile il compito degli arcieri in gara. Un vero peccato soprattutto per Elisa Roner, la migliore tra gli azzurri, che agli ottavi di finale viene eliminata dalla turca Ipek Tomruk 145-138, molto brava a gestire pioggia e vento nelle prime due volée, prendendosi un vantaggio che Roner nopn è riuscita a colmare. L’arciera trentina ai 16esimi aveva battuto ancora una volta la numero uno del mondo, la britannica Ella Gibson, allo shoot off 143-143 (10-9) e nei turni precedenti la compagna di squadra Marcella Tonioli 138-135 che in precedenza aveva vinto 134-116 con la slovacca Petra Kocutova. Eliminata al primo turno l’esordiente Andrea Nicole Moccia, sconfitta 130-126 dall’estone Maris Tetsmann.

A giocarsi sabato il titolo iridato dopo l’accesso ai quarti sono: Becerra (Mex), Chen (Tpe), De Laat (Ned), Dodemont (Fra), Kaur (Ind), Swami (Ind), Vennam (Ind) e Tomruk (Tur).

Nella gara maschile Federico Pagnoni arriva fino al terzo turno vincendo 142-133 con il tailandese Ratanadanai Wongtana e 139-135 con il britannico Dillon Crow. La sconfitta arriva contro l’indiano Ojas Pravin Deotale per 136-135. Una vittoria e una sconfitta per Elia Fregnan e Marco Bruno: il primo batte 139-130 il norvegese Sander Figved ma perde 139-138 con lo statunitense Kris Schaff, il secondo si arrende 136-125 con il messicano Sebastian Garcia dopo aver vinto 139-132 con il padrone di casa Florian Grafmans.

Ad accedere ai quarti sono: Damsbo (Den), Deotale (Ind), Haney (Tur), Kim (Kor), Konecki (Pol), Przybylski (Pol), Kullberg (Swe), Schloesser (Ned).