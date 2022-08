E’ morto a 73 anni Villiam Vecchi, dopo una vita dedicata al calcio, prima tra i pali e poi crescendo portieri in giro per l’Italia e per il mondo al seguito di Carlo Ancelotti.

Buona parte dell’esistenza l’ha vissuta a Milanello, prima nelle giovanili e poi difendendo la porta rossonera dal 1967 al 1974. Il Milan lo ha ricordato con un tweet carico d’affetto.