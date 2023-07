Tour de France: Philipsen vince la terza tappa

Foto A.S.O. / Pauline Ballet

Bayonne, lunedì 3 luglio – Jasper Philipsen ha vinto la tappa 3 a Bayonne in uno sprint di gruppo davanti a Phil Bauhaus e Caleb Ewan. È la terza vittoria di tappa del Tour de France e la trentesima in carriera per il 25enne belga, nonché la quinta vittoria del Tour de France per Alpecin-Deceuninck. Adam Yates ha mantenuto il comando generale.

RISULTATO DELLA FASE

1. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) 4h43’15’’

2. Phil Bauhaus (Bahrein vittorioso), +00”

3. Caleb Ewan (Lotto Dstny), +00”

CLASSIFICA GENERALE INDIVIDUALE

1. Adam Yates (UAE Team Emirates) 13h52’33’’

2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), +06”

3. Simon Yates (Team Jayco AlUla), +06”

MAGLIE

Gialla: Adam Yates

(UAE Team Emirates)

Vittorio Lafay

(Cofidis)

Pois: Neilson Powless

(EF Education – EasyPost)

Bianca:Tadej Pogacar

(UAE Team Emirates)

Domani, martedì 4 luglio, ci sarà una nuova chance per i velocisti nella tappa da Dax a Nogaro di 181,8 km. Un percorso totalmente in pianura, con un solo gran premio della montagna (la Cote de Demu, un quarta categoria di 2km al 3,5%) che non impensierirà gli sprinter.