Giovanni Atzeni (detto Tittia) vince il Palio di Siena

Giovanni Atzeni, detto Tittia, sul cavallo Violenta da Clodia ha vinto il su quinto Palio di Siena. Cinque successi consecutivi come lui nessuno mai nella storia del Palio. Foto Antonio Fraioli (GdS)

Atzeni è partito veloce sempre in testa nei tre giri di Piazza del Campo , lasciando poche speranze ai fantini delle altre contrade. Decima vittoria totale invece per il fantino Giovanni Atzeni. L’accoppiata Tittia – Violenta da Clodia è stata la stessa che trionfò sul tufo di piazza del Campo nell’ultimo Palio corso, quello dell’agosto 2022. In corsa sono caduti i fantini di Istrice, alla prima curva di San Martino, Giraffa e Chiocciola alla prima curva del Casato, Onda alla seconda curva di San Martino. Rispettati in tutto e per tutto i pronostici che davano la contrada della Selva come assoluta favorita.

Giovanni Atzeni (detto Tittia)