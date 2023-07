Gioia Fiori si conferma campionessa italiana junior. La segue Benedetta Altezza

Settima giornata ai Campionati italiani specialità Libero, Coppie artistico e Inline categorie Cadetti, Jeunesse, Junior e Senior. La competizione tricolore a Ponte di Legno oggi ha premiato le ragazze Junior

Ad essere incoronata campionessa italiana, riconfermando il titolo tricolore, è Gioia Fiori (SC Anguillara) con 153.33. Secondo posto, come nel 2022, per Benedetta Altezza (Pol. La Rustica) con 150.50 e invece sale di una posizione rispetto allo scorso anno Federica Pizzingrilli (Fonte Roma Eur) con 147.97. Quest’ultima ha appena conquistato la medaglia d’oro nella tappa finale dell’Artistic International Series in Argentina, e più precisamente a San Juan.

“Sono contenta del risultato, speravo in una bella vittoria dopo l’infortunio al ginocchio – racconta la 17enne Gioia Fiori, vincitrice del Mondiale 2022 in Argentina – Ho dovuto prendere le giuste precauzioni per partecipare agli Italiani. Nella vita, oltre a pattinare, frequento il liceo scientifico ad Anguillara Sabazia. Un domani mi piacerebbe rimanere nell’ambito del pattinaggio, ma sviluppando anche altre mie passioni come lo studio della filosofia che vorrei intraprendere con l’università”.

La giornata ha visto in pista anche gli Junior maschi con il programma corto. Qui a occupare provvisoriamente la prima posizione è Riccardo Bonotto (Asd Patt. Sile) con 71.54. Seconda piazza per Mirko Mazzo (S. Domenico Savio) con 65.45 e terza per Davide De Marchi (Team verde) con 63.39. Infine largo al corto dei colleghi Senior. Tiene la testa del gruppo Marco Giuseppe Giustino (Asd Cassandra) con 80.79, seguono Alessandro Liberatore (Pol. Pontevecchio) con 79.87 e Marco Fabio Topazio (Skating Passion) con 77.70.

Prima delle premiazioni è stato dedicato un minuto di silenzio all’atleta, ufficiale di gara e allenatore Giovanni Capacci e all’atleta campione del mondo Junior e allenatore Michele Sica, entrambi prematuramente scomparsi.

“Ciò che conta non sono gli anni della vostra vita, ma la vita che avete messo in quegli anni con coraggio, energia e determinazione – ha detto la vice presidente della FISR Marika Kullmann – Il presidente Aracu, il consiglio e tutti i tesserati della nostra Federazione vi ringraziano per ciò che avete donato e si stringono ai famigliari”.

Gli Italiani, organizzati grazie all’impegno della società organizzatrice Rosa Camuna Skating, e con il supporto della Federazione, termineranno venerdì 7 luglio 2023.

Risultati di oggi, domenica 2 luglio 2023:

JUNIOR FEMMINILI

1. Gioia Fiori (SC Anguillara)

2. Benedetta Altezza (Pol. La Rustica)

3. Federica Pizzingrilli (Fonte Roma Eur)

Il programma di domani, lunedì 3 luglio 2023:

15.00 – 19.10 Gara Corto Senior femminile

19.20 – 20.25 Gara Lungo Coppie artistico Junior

20.35 – 21.30 Gara Lungo Coppie artistico Senior

21.30 – 21.55 Premiazioni Coppie artistico Junior e Senior

Foto di Raniero Corbelletti