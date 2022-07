Lo spagnolo, apparso in forma crescente, ha vinto in tre set l(6-1, 6-2, 6-4 in 2 ore e 3′ di gioco) nel terzo turno di Wimbledon.

Sonego ha fatto quello che ha potuto contro il vincitore di 22 Slam.

Lo spagnolo Nadal ha chiesto all’arbitro di poter parlare con il torinese chiamandolo a rete. La richiesta è di limitare le urla dopo ogni colpo, ma il risultato è evidente nel nervosismo dello stesso Sonego quando sembrava essere entrato in partita; battuta persa e poi gara chiusa dallo spagnolo.