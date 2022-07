Tour de France – 3^ tappa : Dylan Groenewegen, vittoria con stile

Foto - ©A.S.O. / Charly Lopez Tre anni dopo la sua ultima vittoria al Tour de France, Dylan Groenewegen ha ottenuto la sua quinta vittoria di tappa mentre correva con successo a Sønderborg, battendo Wout van Aert, Jasper Philipsen e Peter Sagan con un risultato serrato. Si tratta di un tre su tre per i corridori del Benelux nelle tappe danesi quando un olandese ha preso il posto dei belgi Yves Lampaert e Van Aert, emulando Jan Raas e Walter Planckaert che hanno conquistato le prime tre tappe nel 1978. Van Aert prenderà la Maillot Jaune con lui in Francia. Arrrivo 1. Dylan Groenewegen (Team BikeExchange-Jayco) in 4h11'33” 2. Wout van Aert (Jumbo-Visma) a 00'' 3. Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a 00'' CLASSIFICA GENERALE INDIVIDUALE 1. Wout van Aert (Jumbo-Visma) in 9h01'17'' 2. Yves Lampaert (Quick-Step Alpha Vinyl Team) a 7'' 3. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a 14''

