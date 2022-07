Tappa Slam by mini al Sun Padel Rimini

CATTANEO IN FINALE CON CALNEGGIA-BAEZ, CHE RIMONTANO CASSETTA-CREMONA.

FEMMINILE: MONTESI-CAMPIGOTTO SFIDANO SUSSARELLO-PAPPACENA

Dopo un’intensa giornata di sfide (quarti e semifinali) sui campi del Sun Padel Rimini ha designato le coppie finaliste la terza tappa del Circuito Slam by MINI (12.500 euro il montepremi complessivo), che emette i suoi verdetti domenica 3 luglio.

Nel torneo maschile della manifestazione di punta del panorama nazionale, organizzata dalla Federazione Italiana Tennis,i primi in ordine di tempo a staccare il pass per la finale sono stati Cristian Marcelo Calneggia e Clemente Adrian Matias Baez. Il binomio italo-argentino, quinta forza del tabellone, dopo aver sbarrato la strada (62 64) a Lorenzo Di Giovanni e Mauro Augustin Salandro, numero 4 del seeding, in semifinale ha saputo imporsi in rimonta (16 63 63) su Marco Cassetta e Simone Cremona, primi favoriti del tabellone, nei quarti costretti a rincorrere l’italo-argentino Nicolas Brusa e lo spagnolo Manuel Rocafort Lores, partiti a mille ma poi ripresi dalla coppia che la settimana scorsa ha conquistato il titolo nel FIP Rise di Porto Sant’Elpidio: 16 64 75 lo score, dopo due ore e 18 minuti di lotta, sotto il caldo sole del lungomare riminese.

Nella metà inferiore del draw hanno raggiunto l’ultimo atto gli azzurri Riccardo Sinicropi e Daniele Cattaneo, terza forza del torneo, approdati alle semifinali senza una goccia di sudore per via del virus intestinale che ha messo fuori gioco Michele Bruno, costringendo al ritiro il romano e il concittadino Luca Mezzetti, n.6 del seeding. E nell’incontro che chiudeva il programma hanno fatto valere la loro maggior freschezza superando 64 63 Marcelo Capitani (vincitore delle prime due tappe con l’argentino Denis Perino) e Andres Britos, seconda testa di serie, che nel pomeriggio avevano regolato 63 64 Emiliano Martin Iriart e Carlos Perez Cabeza, n.7 del tabellone.

Nel torneo femminile hanno regolarmente centrato l’ingresso in finale le protagoniste più attese. Chiara Pappacena e Giulia Sussarello, accreditate della prima testa di serie dal giudice arbitro Walter Naldoni (assistito da Elia Ubaldini), si sono sbarazzate per 60 64 di Annalisa Bona e Francesca Ligotti, promosse dalla sezione di seconda categoria, e in semifinale hanno sconfitto 62 61 Flaminia Olmo e Martina Pugliesi, che avevano avuto via libera per il forfait del duo Sara D’Ambrogio e Marina Garsia.

A sfidare le “sorelle d’Italia” domenica (il match clou inizia alle ore 10) saranno Marianela Montesi e Francesca Campigotto, nei quarti vincitrici per 62 63 su Claudia Noemi Cascella e Anna Signorini e in serata capaci di estromettere per 76(6) 60 la coppia composta da Valentina Tommasi e Alessia La Monaca, numero due del seeding, che nei quarti avevano regolato 63 64 Caterina Baldi e Giulia Pasini, entrambe portacolori del Village Paddle Imola emerse dal tabellone di seconda categoria. Le due azzurre possono recriminare per il primo parziale in cui sono state in vantaggio per 5-2, senza riuscire a chiudere, e poi anche nel tie-break in cui conducevano 5 a 2.

“Abbiamo cominciato il match molto tese, quindi un po’ bloccate, ma poi con il passare dei game ci siamo sciolte e siamo riuscite a far pendere dalla nostra parte l’inerzia dell’incontro”, commentano sorridenti la 24enne giocatrice nata in Argentina ma con il bisnonno originario di Ancona (fra qualche mese dovrebbe ottenere la cittadinanza italiana), già finalista nella prova di apertura a Triggiano, e la 30enne valdostana ormai trapiantata a Torino.

RISULTATI

Maschile, semifinali: (5) Cristian Marcelo Calneggia-Clemente Adrian Matias Baez b. (1) Marco Cassetta-Simone Cremona 16 63 63, (3) Riccardo Sinicropi-Daniele Cattaneo b. (2) Marcelo Capitani-Andres Britos 64 63.

Maschile, quarti: (1) Marco Cassetta-Simone Cremona b. (8) Nicolas Brusa-Manuel Rocafort Lores 16 64 75, (5) Cristian Marcelo Calneggia-Clemente Adrian Matias Baez b. (4) Lorenzo Di Giovanni-Mauro Augustin Salandro 62 64, (3) Riccardo Sinicropi-Daniele Cattaneo b. (6) Michele Bruno-Luca Mezzetti n.d., (2) Marcelo Capitani-Andres Britos b. (7) Emiliano Martin Iriart-Carlos Perez Cabeza 63 64.

Femminile, semifinali: (1) Giulia Sussarello-Chiara Pappacena b. Flaminia Olmo-Martina Pugliesi 62 61, Marianela Montesi-Francesca Campigotto b. (2) Valentina Tommasi-Alessia La Monaca 76(6) 60.

Quarti: (1) Giulia Sussarello-Chiara Pappacena b. Annalisa Bona-Francesca Ligotti 60 64, Flaminia Olmo-Martina Pugliesi b. Sara D’Ambrogio-Marina Garsia n.d., Marianela Montesi-Francesca Campigotto b. Claudia Noemi Cascella-Anna Signorini 62 63, (2) Valentina Tommasi-Alessia La Monaca b. Caterina Baldi-Giulia Pasini 63 64.