Parte oggi il Golf Trophy 2022” organizzato da Clean System presso il Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa

Al via oggi il tanto atteso Torneo di Golf, “Golf Trophy 2022” organizzato dalla Clean System. L’ evento sarà ospitato dal Castello Tolcinasco Golf Resort & Spa, domenica 3 luglio 2022, uno dei più esclusivi e ricercati club d’Italia con 27 buche a disposizione, con tre percorsi da campionato e nove buche executive.

La giusta occasione per confrontarsi con il mondo dello sport per la Clean System azienda Leader nel settore dell’igienizzazione e sanificazione. Oggi più che mai impegnata a promuovere i nuovi progetti imprenditoriali rivolti al new business tra cui il settore del Business Golf che vede questo sport più che mai legato al nuovo concetto di fare impresa, seguendo la filosofia che i migliori affari si fanno giocando a golf. Luisa Magnante Ceo della Clean System dichiara:” La mia scelta non è rivolta solo al business ma alla volontà di riconnettersi con la natura e di concentrarsi sull’essenziale, con la salute in mente, perché credo che il golf centri a pieno tale regola di vita”.

PREMI

1a, 2a e 3a squadra

Cesti Gourmet con prodotti tipici del Negozio Blue M Milano (Regione Marche) delle aziende Cherubini Troticultura, Mancini Pastificio Agricolo, Sigi Azienda Agricola, Terra Fageto, Storie di vite.

Nearest to the pin: borsone palestra

Driving contest: borsone palestra

1 SOGGIORNO PER 2 PERSONE – 4 giorni presso il B&B il Castello

nell’antico e suggestivo BORGO MEDIEVALE DI VEROLI in provincia di Frosinone. Alla scoperta di un territorio senza tempo e con una storia

millenaria da svelare. Il soggiorno comprende 4 giorni in B&B con 1 cena

in un ristorante tipico del territorio. (Il soggiorno verrà assegnato (ad estrazione). A fine premiazione, sarà offerto dallo sponsor un aperitivo.