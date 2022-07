Carlos Sainz timbra a Silverstone nel Gp di Gran Bretagna il primo successo in carriera. Farà discutere il quarto posto di Leclerc

Ci sarà da discutere in casa Ferrari per non aver richiamato leclerc al secondo pit-stop in regime di dafety car.

Carlos dopo 150 Gp Carlos Sainz su ferrari hvinto il Gran premio di Gran Bretagna.

Al via Verstappen supera Sainz ,lo spagnolo partiro in pole , il campione del mondo in seconda posizione ma alla prima curva dopo un contatto con la Mercedes di Russl , l’Alfa Romeo del cinese Guanyu Zhou si è capovolta è andata sulla ghiaia decollando letteralmente a testa in giù. Coinvolte nell’incidente anche l’Alpine di Ocon e la Williams di Albon Dopo essersi capottata ed essere andata sulla ghiaia, l’Alfa Romeo di Zhou si è sollevata nuovamente andando a finire oltre le protezioni andandosi a incastrare tra le protezioni stesse e la rete di contenimento.

Il cinese è stato estratto dalla monoposto, cosciente, ed è stato trasferito al centro medico per tutti i controlli del caso. In ospedale, per check precauzionale, Alexander Albon entrambi i piloti stanno bene.

La gara è stata subito fermata con la bandiera rossa e tutte le monoposto sono rientrate ai box.

Alla ripartenza . sainz tiene la posizione , superato dopo da Verstappen , la red Bull dell’olandese campione del mondo crea quasi il vuoto , poi una foratura , dovuta ad un pezzo di carbonio rimasto sulla pista lo costringe a rientrare ai box , perdendo molte posizioni.

Le discussioni con Sainz in testa alla corsa si fanno roventi con Leclerc che reclama la prima posizione in quanto più veloce. Il sorpasso sullo spagnolo avviene a 15 giri dal termine, poi accade l’inaspettabile, con Leclerc in regime di Safety Car non richiamato per il secondo pit-stop e cambio delle gomme.

Ci sarà molto da discutere in casa della Rossa durante il breefing Leclerc era testa alla corsa , causa il causa il ritiro dell’Alpine pilotata da Ocon , il pilota monegasco rallenta per entrare ai box , ma dal muretto non viene richiamato per il cambio gomme stesso destino per Leclerc nell’ultimo Gp di Monaco a Montecarlo.

Il pilota monegasco alla ripartenza soffre tantissimo con gomme usate e non in temperatuira , cposì dalla retrovie viene passato da Sainz , Hamnilton e Sergio Perez .

Leclerc ingaggia un bellissmo ed entusiasmante duello con Hamilton , con sorpassi e contro sorpassi, regge bene su Alonso ma alla fine si deve arrendere e si accontenta dela quarta posizione .

Festaggia Sainz , prima vittoria in carriera , secondo Sergio Perez (Red Bull), terzo uno straordinario Lewis Hamilton (Mercedes) , quarto Leclerc (Ferrari), quinto Fernando Alonso (Alpine) , sesto Lando Norris (McLaren), limita i danni dal probabile ritiro al settimo posto di Max Verstappen (Red Bull), ottavo e primi punti in carrieta per Mik Schumacher (Haas).

F1 | GP Gran Bretagna 2022, classifica finale

Pos Pilota Team Giri Distacco/Ritiro Punti 1 Carlos Sainz Ferrari 52 1:21:20.440 25 2 Sergio Perez Red Bull 52 +3.779 18 3 Lewis Hamilton Mercedes 52 +6.225 16 4 Charles Leclerc Ferrari 52 +8.546 12 5 Fernando Alonso Alpine 52 +9.571 10 6 Lando Norris McLaren 52 +11.943 8 7 Max Verstappen Red Bull 52 +18.777 6 8 Mick Schumacher Haas 52 +18.995 4 9 Sebastian Vettel Aston Martin 52 +22.356 2 10 Kevin Magnussen Haas 52 +24.590 1 11 Lance Stroll Aston Martin 52 +26.147 0 12 Nicholas Latifi Williams 52 +32.511 0 13 Daniel Ricciardo McLaren 52 +32.817 0 14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 52 +40.910 0 NC Esteban Ocon Alpine 37 Problema tecnico 0 NC Pierre Gasly AlphaTauri 26 Problema tecnico 0 NC Valtteri Bottas Alfa Romeo 20 Problema tecnico 0 NC George Russell Mercedes 0 Incidente 0 NC Guanyu Zhou Alfa Romeo 0 Incidente 0 NC Alexander Albon Williams 0 Incidente 0

CLASSIFICA GENERALE MONDIALE PILOTI:

1. Max Verstappen (Red Bull) 181

2. Sergio Perez (Red Bull) 147

3. Charles Leclerc (Ferrari) 138

4. Carlos Sainz (Ferrari) 127

5. George Russell (Mercedes) 111

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 93

7. Lando Norris (McLaren) 58

8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 46

9. Esteban Ocon (Alpine) 39

10. Fernando Alonso (Alpine) 28

11. Pierre Gasly (AlphaTauri) 16

La Classifica Costuttori

Red Bull 328

2. Ferrari 265

3. Mercedes 204

4. McLaren 73

5. Alpine 67

6. Alfa Romeo 51

7. AlphaTauri 27

8. Haas 19

9. Aston Martin 16

10. Williams 3

