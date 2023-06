Serie B ritorno playoff. Bari in finale. Sudtirol battuto 1-0

Il miglior piazzamento nella stagione regolare garatantisce allla squadra allenata da Mignani la finale dei playoff di Serie B.

Primo tempo con il Bari che attacca con il Sudtirol chiuso nella propria area di rigore.Occasione al 33′ con Cheddira , la conclusione sfiora il palo.

Appena dopo altra occasione per i biancorossi, con il colpo di testa di Vicari che impensierisce Poluzzi. In : ripartenza fulminea di Curto, che approfitta dell’errore di Ricci. Il terzino del Bari non può far altro che strattonate per la maglia l’avversario, messo giù al limite dell’area. Sozza non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso, lasciando la squadra di Mignani in inferiorità numerica.

In avvio di ripresa, ol Bari attacca nonostante l’uomo in meno, possesso palla e veloici azioni alla ricerca della rete per riapre il discorso qualificazione.

Al 70’ la rete pugliese: : cross dalla destra pallone sfiorato da Folonrusho e girata vincente del neoentrato Benedetti, che sigla l’1-0.

La squadra di Bolzano si accende per cercare il gol del pareggio, ma i tentativi degli ospiti non sortiscono alcun effetto. Vince il Bari 1-0, pareggia i conti della semifinale d’andata e vola in finale per la classifica della stagione regolare. I pugliesi incontreranno la vincente della sfida tra Parma e Cagliari, con i rossoblù avanti 3-2.