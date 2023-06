Serie A- Torino-Inter 0-1. Decide Brozovic

Nel primo anticipo della 38^ giornata ultima della stagione , l’Inter batte il Torino 1-0.

La squadra di Inzaghi chiude con un sccesso il campionato e già con la testa al prossimo 10 giugno a Istanbul nella finale Champions league contro il Manchester City.

Allo stadio Olimpico Grande Torino i granata falliscono l’appuntamento e l’ottavo posto in classifica.

La rete decisiva e di Brozovic al (37′) con un tiro dal limte dell’area che sorprende Milinkovic-Savic.

Nella ripresa Handanovic salva su Karamoh, rispomnde l’Inter con il palo esterno centrato da Dzeko e nel finale Sanabria solo davanti a Cordaz su cross di Schuurs spreca una ghiotta occasione per pareggiare il match .

TORINO-INTER 0-1

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez (12′ st Karamoh); Singo (36′ st Seck), Ricci (24′ st Linetty), Ilic (36′ st Pellegri), Vojvoda (12′ st Aina); Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disp.: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Gravillon, Zima, Vieira, Adopo, Djidji, Gineitis. All.: Juric

Inter (3-5-2): Handanovic (20′ st Cordaz); Darmian, De Vrij, Bastoni (20′ st Acerbi); Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu (10′ st Barella), Gosens (29′ st Bellanova); Lautaro Martinez (10′ st Dzeko), Lukaku. A disp.: Onana, Asllani, D’Ambrosio, Skriniar, Curatolo, Akinsanmiro, Stankovic. All.: Inzaghi

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 37′ Brozovic (I)

Ammoniti: Calhanoglu (I), Singo (T), Gosens (I)

Note: Al 30′ st ammonito Juric (T) per proteste