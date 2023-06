Serie A – Sassauolo – Fiorentina 1-3

Al Mapei Stadium la Fiorentina batte il Sassuolo 3-1.

Nellanticipo ‘ultima giornata di Serie utima giornata di Serie A , la Fiortentna , finalista Conference league ha battuto il sassuuolo con un netto 3 a 1.

La Viola passa in vantaggio al 1^ del secondo tempo, Cabral pronto a ribadire in rete la corta respinta di Russo entrato al posto di Consigli.

Al 70′ , calcio di rigore a favore del Sassuolo , il fallo di mano e di Cabral, dal dischetto beraradi fa centro .

Al (73′) nella Fiorentina entrano Venuti e Saponara al posto di di Dodò e Ikonè. Passano 6 minuti e Saponara trova il vantaggio con un tiro all’incrocio dei pali. Lo stesso ataccante , serve sul piatto d’argento al (79′) la palla del 3-1 finale a Nico Gonxales che di testa batte Russo.

IL TABELLINO

SASSUOLO-FIORENTINA 1-3

Sassuolo (4-3-3): Russo ; Toljan , Tressoldi , Ferrari (1′ st Romagna ), Rogerio ; Harroui , Lopez (13′ st Bajrami ), Henrique ; Berardi (39′ st Muldur), Pinamonti (29′ st Marchizza ), Ceide (13′ st Defrel 6). A disp.: Pegolo, Consigli, Zortea, Erlic, Obiang, Frattesi. All.: Dionisi

Fiorentina (4-3-3): Cerofolini ; Dodo (28′ st Venuti ), Martinez Quarta , Ranieri , Terzic ; Castrovilli , Amrabat (37′ st Bianco), Duncan (13′ st Bonaventura ); Ikoné (28′ st Saponara ), Cabral , Kouamé 5,5 (13′ st Gonzalez 7). A disp.: Terracciano, Vannucchi, Biraghi, Milenkovic, Igor, Mandragora, Jovic, Sottil, Brekalo. All.: Italiano

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 1′ st Cabral (F), 26′ st rig. Berardi (S), 34′ st Saponara (F), 38′ st Gonzalez (F)

Ammoniti: Terzic (F), Berardi (S), Ranieri (F), Kouamé (F), Tressoldi (S), Cabral (F), Marchizza (S)

Espulsi: al 36′ st Tressoldi (S) per somma di ammonizioni, al 42′ st Rogerio (S) per proteste

Note: recupero 1’+3′