Mignani , Bari:”i ragazzi hanno meritato la finale”

Michele Mignani, tecnico del Bari si gode il successo con il Sudtirol e la conquistata della la finale playoff per la promozione in Serie A:

“Sono orgoglioso dei ragazzi . Hanno meritato questa finale, sono stati immensi. Quest’anno siamo rimasti in dieci diverse volte e avevamo preso gol a tempo scaduto. Sapevo che se avessimo tenuto la partita in piedi sarebbe potuto succedere di tutto. Siamo stati bravissimi, non era facile andare a fare gol e poi resistere contro una squadra in superiorità numerica. Io non mi prendo rivincite, io do idee alla mia squadra attraverso il lavoro, poi le critiche si accettano.