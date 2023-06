Dionisi , Sassuolo:” per noi è stata una stagione ottima”

Il tecnico del Sassuolo ai microfoni Dazn al termine del match perso contro la Fiorentina

“Sono orgolioso della stagione della mia squadra”. “Siamo arrivati tirati, abbiamo spinto tanto e il gruppo non è nutrito. Abbiamo accelerato il percorso, ma sono soddisfatto di quanto fatto. Peccato per oggi, abbiamo finito in 9 e 3-1. Nonostante esordi, giocatori che non giocavano da tanto, siamo stati in partita e dispiace. Le ultime gare non danno valore alla nostra stagione, ma abbiamo fatto bene. Abbiamo fatto ottime prestazioni, le ultime sono state consapevoli dei limiti e siamo stati in partita. Ma dopo l’espulsione cambia tutto”.