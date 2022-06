Playoff CIF9 al via weekend -Nine Bowl 1l 24 luglio a Firenze

Domani e domenica, al via il primo turno dei Playoff del Campionato Italiano a 9 Giocatori – Trofeo Paolo Crosti. Undici le partite in programma e tre i forfait da registrare, quelli dei Braves Bologna, dei Mad Bulls Barletta e dei Giants Bolzano, con relativa vittoria a tavolino assegnata a Eagles United Palermo, Gorillas Varese e RVL Achei Crotone. Fissate data e sede del XXII Nine Bowl: si giocherà domenica 24 luglio a Firenze.

Smaltito il turno di riposo, torna in campo il CIF9, che nel weekend vivrà il primo turno dei Playoff. Le difficoltà economiche legate alle lunghe trasferte imposte dagli accoppiamenti dovute al Ranking, hanno purtroppo costretto al forfait Braves Bologna, Mad Bulls Barletta e Giants Bolzano, con la conseguente vittoria a tavolino e, dunque, il passaggio di turno di Eagles United Palermo, Gorillas Varese e RVL Achei Crotone.

Si giocherà, dunque, su 11 dei 14 campi in programma e ci aspettano sfide spettacolari, tra squadre che in stagione non si sono mai incontrate e che, in alcuni casi, faranno scendere in campo atleti molto giovani, alcuni addirittura già impegnati da oggi anche nelle Finali dei Campionati Italiani di Flag Football junior: un vero e proprio tour de force!

Questo il programma del weekend:



CAMPIONATO ITALIANO A 9 GIOCATORI – Trofeo Paolo Crosti (CIF9)

Wild Card

Sabato, 4 giugno

h. 17.00 Rams Milano vs Predatori GdT

h. 19.00 Blue Storms Busto Arsizio vs Angels Pesaro

h. 19.00 West Coast Raiders Toscana vs Muli Trieste

h. 20.30 Roosters Romagna vs Lancieri Novara

h. 21.00 Cavaliers Castelfranco vs Eagles Salerno

h. 21.30 Bengals Brescia vs Legio XIII Roma

Domenica, 5 giugno

h. 12.00 Doves Bologna vs Elephants Catania

h. 14.00 Thunders Trento vs Crusaders Cagliari

h. 15.00 Pretoriani Roma vs Wolverines Piacenza

h. 15.30 Leoni Basiliano vs Trappers Cecina

h. 16.00 Hurricanes Vicenza vs Blitz Balangero

Intanto è stata definita la sede del XXII Nine Bowl, la finalissima del CIF9: si giocherà il 24 luglio al Guelfi Sports Center di Firenze.

