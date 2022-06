Nations League i Risultati

La Svezia batte la Norvegia 2-0. Cipro – Kosovo 0-2. Grecia – Irlanda 1-0. Gerogia -Gilbiterra 4-0. Bulgaria-Macedonia del Nord 1-1. Estonia – San Marino 2-0.

LEGA B

Ad inaugurare la Lega B, sono i successi di Svezia e Norvegia, inserite nel gruppo 4. Gli uomini di Andersson passano 2-0 in Slovenia, con Forsberg che segna su rigore al 39′ e Kulusevski che chiude i giochi all’88’. A quota 3 ci sono anche Haaland e compagni, con l’ormai nuovo acquisto del City che decide la sfida al 26′. Nel gruppo 2, invece, Israele e Islanda, inserite nello stesso raggruppamento di Albania e Russia, pareggiano 2-2, con Abada (25′) e Weissman (84′) che rispondono alle reti di Helgason (42′) e Sigurdsson (53′).

LEGA C

Nel gruppo 2 della Lega C, in vetta sale subito il Kosovo, che passa 2-0 in casa di Cipro, battuto con Berisha (65′) e Zhegrova (78′), e si prende il primo posto insieme alla Grecia, capace di imporsi 1-0 in Irlanda del Nord con Bakasetas (39′). Nel gruppo 4, ottimo debutto per la Georgia, che travolge 4-0 Gibilterra. Il match di Tbilisi si decide con le reti di Kvaratskhelia (12′), Kashia (33′), Mikautadze (87′) e Vako (88′), che valgono la vetta del girone. L’altro match tra Bulgaria e Macedonia del Nord, infatti, termina 1-1: Ristovski (50′) risponde a Despodov (13′).

LEGA D

La Lega D, infine, si apre con il successo dell’Estonia su San Marino nel gruppo 2, che comprende anche Malta. A Tallinn, finisce 2-0: decidono i gol nel primo tempo di Kirss (24′) e Tamm (32′).