Roland Garros : Fognini ai sedicesimi. Trevisan eliminata

Passano il turno anche Tsitsipas e Medvedev

Fabio Fognini ha battuto l’ungherese Márton Fucsovics, accedendo così al terzo turno del Roland Garros: 7-6(6), 6-1, 6-2 il risultato finale. Ai sedicesimi di finale anche Stefanos Tsitsipas, 6-3, 6-4, 6-3 contro Pedro Martínez.Martina Trevisan termina invece ko contro Sorana Cirstea.

Daniil Medvedev, ha battuto Tommy Paul (n.52 del Ranking ATP), 3-6, 6-1, 6-4, 6-3.



Alexander Zverev, numero 6 al mondo, stende il russo Roman Safiullin. Al tedesco servono comunque due tiebreak per portare a casa il match, con la sfida che termina 7-6(4), 6-3, 7-6(1). Casper Ruud (15) ha la meglio anche lui in tre parziali: il norvegese sconfigge 6-3, 6-2, 6-4 il polacco Kamil Majchrzak. Clamorosa invece l’eliminazione di Roberto Bautista Agut (11), fatto fuori dallo svizzero Henri Laaksonen (150) con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-3, 6-2. Bella la sfida tra Karen Khachanov e Kei Nishikori, aggiudicata da quest’ultimo con il punteggio di 4-6, 6-2, 2-6, 6-4, 6-4. Per il russo, che uscirà dai primi 25 al mondo, termina l’avventura a Parigi.



Pablo Carreño Busta (12) passa in rimonta in quattro set contro il francese Enzo Couacaud (177): lo spagnolo vince 2-6, 6-3, 6-4, 6-4. Infine il cileno Cristian Garín (23) strappa la qualificazione al terzo turno ai danni dello statunitense Mackenzie McDonald (119): 4-6, 4-6, 7-6(7), 6-3, 8-6.



In campo femminile eliminata Martina Trevisan . La tennista toscana, dopo una battaglia di due ore e 37 minuti, è costretta a uscire di scena. Sorana Cirstea la elimina 6-4, 3-6, 6-4,

Per quanto riguarda le altre tenniste, Serena Williams riesce a superare in tre set Mihaela Buzărnescu: 6-3, 5-7, 6-1 a favore della campionessa contro la rumena. Saluta il torneo la numero 11 del Ranking WTA: la svizzera Belinda Bencic cade infatti con un doppio 6-2 contro la russa Daria Kasatkina (37). La bielorussa Victoria Azarenka (16) elimina la danese Clara Tauson 7-5, 6-4; la ceca Marketa Vondrousova (21) ha la meglio 6-1, 6-3 contro la francese Harmony Tan. Al terzo turno del Roland Garros accedono anche la statunitense Madison Keys (24) e la ceca Katerina Siniakova (68): quest’ultima batte a sorpresa la russa Veronika Kudermetova (