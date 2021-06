Olimpia Milano e Virtus Bologna accedono alla finale playoff della Serie A di basket.

L’Armani fa tris anche a Venezia dopo che il primo tempo si era chiuso in perfetta parità (38-38); Punter e Rodriguez trascinano l’Olimpia sul +10 (52-62) alla fine del terzo quarto, prima del definitivo 93-83. Bene in gara-3 anche la Segafredo: trascinata dai 29 punti di Teodosic, la formazione di Djordjevic vince 78-75 in casa contro Brindisi, chiudendo la serie.