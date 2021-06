Amichevoli: Vittorie per Inghilterra e Francia. Pareggiano Olanda e Germania

Le ultime amichervoli in vista dei prossimi Campionati Europei 2020

L’Inghilterra si prepara al meglio all’Europeo: battuta l’Austria 1-0 in amichevole. Poche emozioni a Middlesbrough nel primo tempo, anche se il match è molto combattivo e si decide al 57’ con Saka, autore di un tap-in a porta vuota. Nelle altre gare della serata, da segnalare il 3-0 della Francia sul Galles Dopo un rigore sbagliato da Benzema (fallo di mano di Williams, espulso), Mbappé sblocca il risultato al 35’; quest’ultimo serve poi l’assist per il raddoppio di Griezmann al 48’, mentre Dembélé chiude i conti al 79’. Non riesce ad andare oltre l’1-1 la Germania contro la Danimarca: al vantaggio di Neuhaus (48’) replica Poulsen al 71’ per gli scandinavi, su assist di Eriksen. Finisce 2-2 tra Olanda e Scozia: Nazionale di Clarke due volte avanti con Hendry (11’) e Nisbet (64’) e due volte raggiunta dagli Orange con la doppietta di Depay (17’ e 89’).