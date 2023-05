Serie A: Sampdoria – Torino 0-2

Ennesimo ko, della Sampdoria col Torino. Granata che vincono a marassi 2-0. La Samp ci mette sempre l’oroglio , così anche contro il Torino sin dall’inizio del match., ma non basta.

I granata attendono la sfuriata dei bluicerchiati vosì al 32′, quando su azione da corner Ilic pesca Buongiorno, bravo a insaccare di testa con un inserimento sul primo palo. Ravaglia evita il raddoppio di Vlasic e Sanabria, scatenati nel finale, e si va al riposo sull’1-0 granata. Nella ripresa i ritmi si abbassano, il Toro controlla.

Nel recupero, invece, ecco il lancio di Vojvoda per lo scatto di Pellegri, che beffa Ravaglia per il 2-0. L’esultanza dell’attaccante, ex Genoa, causa una mini-rissa e l’espulsione di Amione dalla panchina. Finisce 2-0 a Marassi, col Toro che sale a quota 45 e la Samp sempre ultima con 17 punti.

IL TABELLINO

SAMPDORIA (3-4-1-2) – Ravaglia ; Oikonomou (1′ st Günter ), Nuytinck , Amione (40′ st Murillo ); Zanoli , Winks (40′ st Ilkhan ), Rincón (31′ st Paoletti ), Augello ; Cuisance (31′ st Malagrida ); Gabbiadini , Lammers . All. Stankovic. A disposizione: Turk, Tantalocchi, Quagliarella, Murru.

TORINO (3-4-2-1) – Milinkovic-Savic , Schuurs (27′ st Djidji ), Buongiorno , Rodriguez ; Singo (18′ st Lazaro ), Ricci , Ilic , Vojvoda ; Seck (20′ st Miranchuk), Vlasic ; Sanabria (27′ st Pellegri ). All. Juric. A disposizione: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Gravillon, Karamoh, Adopo, Gineitis, Linetty.

Arbitro: Camplone.

Marcatori: 32′ Buongiorno (T), 49′ st Pellegri (T).

Ammoniti: Rincon (S), Amione (S), Singo (T), Pellegri (T).

Espulso: Amione (S) al 51′ st dalla panchina.